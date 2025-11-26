Εβαλαν τον Τσαμούρη στο Θύελλα – Πύργος!

Εχει επαναφέρει για τα καλά η ΚΕΔ τον Αλέξανδρο Τσαμούρη, τον Μεσσήνιο διαιτητή που είχε δεχθεί απειλές πριν τον αγώνα Πύργος – Ζάκυνθος και τελικά είχε δηλώσει κώλυμα.

Η Επιτροπή τον όρισε στον Κυριακάτικο παιχνίδι της Θύελλας με τον Πύργο, συμπτωματικά πάλι σε παιχνίδι με την ομάδα της Ηλείας.

Είναι ο ρέφερι που είχε «σφάξει» πέρυσι τη Θύελλα στο αντίστοιχο παιχνίδι για τα μπαράζ των πρωταθλητών των ΕΠΣ και είχε σφυρίξει και τον αγώνα Πέλοπας Κιάτου – Πύργος!

Επίσης, φέτος έχει διευθύνει τα ματς Παναιγιάλειος – Πύργος και Πύργος – Παναχαϊκή!

