Ευάγγελος Βενιζέλος για Τσίπρα: Ο καθένας έχει τη δυνατότητα σε μια δημοκρατία να φαντασιώνεται

Σε πολιτικά, εσωτερικά και διεθνή ζητήματα, αναφέρθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το βράδυ Τετάρτη 15/10/2025, σχετικά με τη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι «το τοπίο είναι ρευστοποιημένο, η δυναμική των παρεμβάσεων Τραμπ δεν εκτονώνεται μόνο στη Γάζα. Έχουμε μία εκεχειρία επί της αρχής, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε το Μεσανατολικό. Αν δεν υπάρξει λύση δύο κρατών πρέπει να σκεφτούμε ποιο θα είναι το άλλο σενάριο. Τοπογραφικά, η περιοχή έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε δεν επιτρέπει τη λύση των δύο κρατών, άρα είμαστε μακριά να πούμε ότι λύθηκε το Μεσανατολικό».

Σε ερώτηση για το ποιος βγήκε κερδισμένος από τη συμφωνία ειρήνης, υπογράμμισε ότι «Κέρδισε σίγουρα ο Τραμπ, το στιλ αυτού του είδους αντίληψης των πραγμάτων. Το Ισραήλ μπορεί να πει ότι κέρδισε…».

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι «Ο Τραμπ έχει οργανώσει ένα παγκόσμιο φεστιβάλ βολονταρισμού. Θεωρεί ότι η ισχύς στα χέρια του προέδρου των ΗΠΑ μπορεί να λύνει όλα τα προβλήματα. Αυτός ο βολονταρισμός μετατρέπεται σε μία υπερπολιτικοποίηση των οικονομικών σχέσεων».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «ο καθένας έχει τη δυνατότητα σε μια δημοκρατία να φιλοδοξεί, να διεκιδικεί, να ελπίζει, ενδεχομένως και να φαντασιώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χώρα θα καταστεί κυβερνήσιμη και θα υπερβεί τα αδιέξοδά της με τον τρόπο αυτό».

Σχετικά με την κυβέρνηση, επισήμανε ότι «υπάρχει μια οικονομία με δημοσιονομική ασφάλεια, αλλά το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε γίνει μια χώρα παραγωγική και ανταγωνιστική και μια χώρα που θα ανέβει στις διεθνείς κατατάξεις». Πρόσθεσε ότι «το πρόβλημά μας είναι ότι η προοπτική για έναν ρυθμό ανάπτυξης που θα καλύψει όλα αυτά είναι πολύ αχνή» και τόνισε ότι «έχουμε ένα αδιέξοδο θεσμικό και αξιακό», καθώς «η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί».

Ο κ. Βενιζέλος σχολίασε ακόμη ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Για το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «για λόγους κοινοβουλευτικών συσχετισμών βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και δικαίως, γιατί έχει αδικηθεί ιστορικά. Χρειάζεται και μία μεγαλύτερη τρυφερότητα το ΠΑΣΟΚ με το βάρος που δυσανάλογα έχει σηκώσει. Όταν έχει πανταχόθεν φωνές λαϊκιστικές και δημοσκοπήσεις με ρυθμό καταιγιστικό… πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά με ψυχραιμία».

«Το ΠΑΣΟΚ κάνει συστηματική και υπεύθυνη αντιπολίτευση», πρόσθεσε, ενώ για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του Κινήματος τόνισε ότι «Δεν έχουν αλλάξει αυτά που λέω. Πάντως, δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται ότι θα αποδεχτώ μία μείωση της δυνατότητάς μου να παρεμβαίνω».

Ερωτηθείς για το ποια είναι η άποψή του για το θέμα των Τεμπών και για το αν θα μπορούσε να αναστραφεί η εικόνα που υπάρχει ότι δεν θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, ο κ. Βενιζέλος ήταν ξεκάθαρος: «Δυστυχώς απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση η οποία παίρνει ενεργό μέρος στη δημόσια συζήτηση σαν να είναι αντίδικο μέρος ή σαν να είναι εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και θα έπρεπε να σιωπά και να κινείται θεσμικά. Και από την άλλη μεριά, λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, έδωσε την εντύπωση ότι διατυπώνει μια γνώμη που εναρμονίζεται με την αρχική βούληση της κυβέρνησης και όταν διαγράφεται η γνωστή καμπύλη και η βούληση της κυβέρνηση αλλάζει ριζικά, τότε και η Δικαιοσύνη προσαρμόζεται με κάποιον τρόπο».

