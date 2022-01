Εβγαλε την μπλούζα της για να πανηγυρίσει η σύντροφος του Βαλβέρδε

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ήταν αυτός που έδωσε στη Ρεάλ Μαδρίτης τη νίκη-πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα στο ισπανικό Super Cup στην παράταση, με την καυτή σύντροφο του Ουρουγουανού μέσου να πανηγυρίζει με τη ψυχή της.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί, η Μίνα Μπονίνο διακρίνεται να χοροπηδά επάνω στον καναπέ και εν συνεχεία να βγάζει την μπλούζα της, ανεμίζοντάς τη στον αέρα!

Mina Bonino – Federico Valverde’s girlfriend – was ecstatic after Fede’s match-winning goal in the Clásico.

