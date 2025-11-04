Ευλογιά: 8 οι συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

Συνολικά 13 παραβάσεις καταγράφηκαν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις περιοχές όπου βρίσκεται σε έξαρση η ευλογιά στα αιγοπρόβατα, ενώ έγιναν οκτώ συλλήψεις, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σήμερα (04.11.2025).

Η ευλογία έσπειρε την καταστροφή, ξεπέρασαν τις 75.000 οι θανατώσεις αιγοπροβάτων τον Οκτώβριο

Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια – με συμμετοχή στελεχών του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειών και της Ελληνικής Αστυνομίας – διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και έγιναν 8 συλλήψεις.

Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020 για εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), η οποία συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Κώστα Τσιάρα, υπογραμμίζει ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμερα αδειοδοτημένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό Κράτος για την ευλογιά των προβάτων και ότι ο εμβολιασμός δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός σε καμία χώρα όπου εφαρμόστηκε, οδηγώντας αντίθετα σε ενδημικό χαρακτήρα της νόσου και συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων.

Όπως αναφέρει η ΕΕΕΔΕΕ, η καταστρατήγηση των εθνικών μέτρων βιοασφάλειας και η παράνομη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων έχουν συμβάλει στην αλλοίωση της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου και στην επικινδυνότητα για τον ζωικό πληθυσμό.

Η Επιτροπή καλεί τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, προστατεύοντας τόσο τις εκτροφές τους όσο και το όνομα των ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα της φέτας, που συμβάλλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με εξαγωγές άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Πρωτοψάλτης: Συνέπεια και διαφάνεια

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της ΕΕΕΔΕ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Με ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο και στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τους ελέγχους στις εστίες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε συστηματικά τους κτηνοτρόφους για ορθή εφαρμογή των μέτρων. Μόνο με συνέπεια και διαφάνεια θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Καμία ανοχή

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους ελέγχους χωρίς καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας.

Ο αγώνας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα κερδηθεί μόνο με συνέπεια, συνεργασία και απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 – 10 14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 60 42 54

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 256 89 106

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 305 129 163

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 171 48 63

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 201 35 43

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 88 6 7

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 75 10 12

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 60 15 16

ΜΑΙΟΣ 2025 194 56 61

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 243 92 116

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 375 176 233

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 418 195 260

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 503 328 420

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 402* 363 465

ΣΥΝΟΛΟ 3.351 1594 2033

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 58 61

ΑΝΔΡΟΥ 1 1

ΑΧΑΙΑΣ 126 164

ΔΡΑΜΑΣ 1 1

ΕΒΡΟΣ 163 206

ΕΥΒΟΙΑ 7 8

ΗΛΕΙΑ 7 7

ΗΜΑΘΙΑ 40 51

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37 55

ΚΑΒΑΛΑ 47 58

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 67 78

ΚΙΛΚΙΣ 4 4

ΚΟΖΑΝΗ 2 2

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 2

ΛΑΡΙΣΑΣ 234 338

ΛΕΣΒΟΥ 2 2

ΛΗΜΝΟΥ 4 4

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 129 182

ΞΑΝΘΗΣ 196 234

ΠΕΛΛΑ 13 15

ΠΙΕΡΙΑΣ 42 56

ΡΟΔΟΠΗΣ 148 180

ΣΕΡΡΕΣ 146 187

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30 43

ΦΛΩΡΙΝΑ 1 2

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 2

ΦΩΚΙΔΑΣ 67 68

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 16 20

ΣΥΝΟΛΟ 1594 2033

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18 20

ΑΧΑΙΑΣ 38 53

ΔΡΑΜΑΣ 1 1

ΕΒΡΟΣ 8 12

ΕΥΒΟΙΑ 1 1

ΗΛΕΙΑ 6 6

ΗΜΑΘΙΑΣ 19 24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 45

ΚΑΒΑΛΑΣ 2 2

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17 18

ΚΙΛΚΙΣ 4 4

ΚΟΖΑΝΗΣ 1 1

ΛΑΡΙΣΑΣ 22 30

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16 24

ΞΑΝΘΗΣ 24 26

ΠΕΛΛΑΣ 11 13

ΠΙΕΡΙΑΣ 26 37

ΡΟΔΟΠΗΣ 37 43

ΣΕΡΡΕΣ 77 97

ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ 4 5

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 1

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 363 465

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 2.204

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 7.202

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 19.876

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 51.464

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 16.886

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 11.328

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 1.165

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 2.282

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 3.070

ΜΑΙΟΣ 2025 10.652

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 23.133

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 65.124*

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 44.518*

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 69.394*

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 75.627*

ΣΥΝΟΛΟ 403.925*

* Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατωθέντων ζώων από τις Π.Ε.

