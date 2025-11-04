Ευλογιά: 8 οι συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
Γεγονός οι πρώτες συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας. Πάνω από 400.000 οι θανατώσεις
Συνολικά 13 παραβάσεις καταγράφηκαν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις περιοχές όπου βρίσκεται σε έξαρση η ευλογιά στα αιγοπρόβατα, ενώ έγιναν οκτώ συλλήψεις, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σήμερα (04.11.2025).
Η ευλογία έσπειρε την καταστροφή, ξεπέρασαν τις 75.000 οι θανατώσεις αιγοπροβάτων τον Οκτώβριο
Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).
Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια – με συμμετοχή στελεχών του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειών και της Ελληνικής Αστυνομίας – διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και έγιναν 8 συλλήψεις.
Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020 για εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), η οποία συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Κώστα Τσιάρα, υπογραμμίζει ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμερα αδειοδοτημένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό Κράτος για την ευλογιά των προβάτων και ότι ο εμβολιασμός δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός σε καμία χώρα όπου εφαρμόστηκε, οδηγώντας αντίθετα σε ενδημικό χαρακτήρα της νόσου και συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων.
Όπως αναφέρει η ΕΕΕΔΕΕ, η καταστρατήγηση των εθνικών μέτρων βιοασφάλειας και η παράνομη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων έχουν συμβάλει στην αλλοίωση της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου και στην επικινδυνότητα για τον ζωικό πληθυσμό.
Η Επιτροπή καλεί τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, προστατεύοντας τόσο τις εκτροφές τους όσο και το όνομα των ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα της φέτας, που συμβάλλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με εξαγωγές άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.
Πρωτοψάλτης: Συνέπεια και διαφάνεια
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της ΕΕΕΔΕ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:
«Με ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο και στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τους ελέγχους στις εστίες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε συστηματικά τους κτηνοτρόφους για ορθή εφαρμογή των μέτρων. Μόνο με συνέπεια και διαφάνεια θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη».
Καμία ανοχή
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους ελέγχους χωρίς καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας.
Ο αγώνας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα κερδηθεί μόνο με συνέπεια, συνεργασία και απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.
Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 – 10 14
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 60 42 54
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 256 89 106
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 305 129 163
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 171 48 63
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 201 35 43
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 88 6 7
ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 75 10 12
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 60 15 16
ΜΑΙΟΣ 2025 194 56 61
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 243 92 116
ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 375 176 233
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 418 195 260
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 503 328 420
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 402* 363 465
ΣΥΝΟΛΟ 3.351 1594 2033
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 58 61
ΑΝΔΡΟΥ 1 1
ΑΧΑΙΑΣ 126 164
ΔΡΑΜΑΣ 1 1
ΕΒΡΟΣ 163 206
ΕΥΒΟΙΑ 7 8
ΗΛΕΙΑ 7 7
ΗΜΑΘΙΑ 40 51
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37 55
ΚΑΒΑΛΑ 47 58
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 67 78
ΚΙΛΚΙΣ 4 4
ΚΟΖΑΝΗ 2 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 2
ΛΑΡΙΣΑΣ 234 338
ΛΕΣΒΟΥ 2 2
ΛΗΜΝΟΥ 4 4
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 129 182
ΞΑΝΘΗΣ 196 234
ΠΕΛΛΑ 13 15
ΠΙΕΡΙΑΣ 42 56
ΡΟΔΟΠΗΣ 148 180
ΣΕΡΡΕΣ 146 187
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30 43
ΦΛΩΡΙΝΑ 1 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 2
ΦΩΚΙΔΑΣ 67 68
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 16 20
ΣΥΝΟΛΟ 1594 2033
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18 20
ΑΧΑΙΑΣ 38 53
ΔΡΑΜΑΣ 1 1
ΕΒΡΟΣ 8 12
ΕΥΒΟΙΑ 1 1
ΗΛΕΙΑ 6 6
ΗΜΑΘΙΑΣ 19 24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 45
ΚΑΒΑΛΑΣ 2 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17 18
ΚΙΛΚΙΣ 4 4
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 1
ΛΑΡΙΣΑΣ 22 30
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16 24
ΞΑΝΘΗΣ 24 26
ΠΕΛΛΑΣ 11 13
ΠΙΕΡΙΑΣ 26 37
ΡΟΔΟΠΗΣ 37 43
ΣΕΡΡΕΣ 77 97
ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ 4 5
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 2
ΣΥΝΟΛΟ 363 465
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 2.204
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 7.202
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 19.876
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 51.464
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 16.886
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 11.328
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 1.165
ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 2.282
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 3.070
ΜΑΙΟΣ 2025 10.652
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 23.133
ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 65.124*
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 44.518*
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 69.394*
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 75.627*
ΣΥΝΟΛΟ 403.925*
* Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατωθέντων ζώων από τις Π.Ε.
