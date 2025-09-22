Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εκεί λειτουργούν σταθμοί απολύμανσης σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης των σημείων, εφόσον απαιτείται και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εκεί λειτουργούν σταθμοί απολύμανσης σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία
22 Σεπ. 2025 17:45
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχουν εγκατασταθεί δέκα τέσσερα σημεία απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως ακολούθως:

Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ

  • ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ: ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΛΑΠΠΑ, ΑΠΙΔΕΩΝΑ
  • ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
  • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΣΚΕΠΑΣΤΟ

Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  • ΔΗΜΟΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΗΝΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: ΣΤΑΝΟΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Ε.Ο ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

  • ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΑΣ – ΠΥΡΓΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ – ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΦΕΙΟΥ)
  • ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΠΥΡΓΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΟΙΝΟΗΣ ΜΕ Ε.Ο ΠΡΟΣ ΧΑΝΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Στα παραπάνω σημεία θα βρίσκεται κατά τις ώρες  07.00 έως τις 13.00 συνεργείο που θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε αυτοκίνητα μεταφοράς ζώντων ζώων (όταν επιτρέπεται η μεταφορά με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα), γάλακτος και ζωοτροφών και θα εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης των σημείων, εφόσον απαιτείται και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

 
