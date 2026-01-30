Ευλογιά αιγοπροβάτων: Φάκελοι φωτιά για 20 κτηνοτρόφους στη Δυτική Ελλάδα

Μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι φάκελοι που συσσωρεύονται στο γραφείο του εισαγγελέα Πατρών, σε υποθέσεις που σχετίζονται με τη διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι δικογραφίες έχουν φτάσει πλέον τις 20, καθώς χθες καταγράφηκε ακόμη μία περίπτωση κτηνοτρόφου που επιχείρησε να μεταφέρει ζώα από ζώνη απαγόρευσης στην Αιτωλοακαρνανία προς ελεύθερη περιοχή. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, διασταυρώνοντας στοιχεία από το σχετικό μητρώο, διαπίστωσαν την παράνομη μεταφορά και η υπόθεση διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη.

Η πρώτη σοβαρή περίπτωση που εντοπίστηκε στη Δυτική Ελλάδα αφορούσε θαμμένα ζώα στην περιοχή της Λακκόπετρας, πριν ακόμη τεθεί η περιοχή σε κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κτηνοτρόφος δεν ενημέρωσε για την ασθένεια στο κοπάδι του, αλλά προχώρησε στη θανάτωση και πρόχειρη ταφή των ζώων. Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν και άλλες μετακινήσεις κοπαδιών από τη Δυτική Αχαΐα, παρά τις απαγορεύσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ, με τις αρχές να εκτιμούν ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη διασπορά της νόσου.

Στη συνέχεια, κρούσματα εμφανίστηκαν και στην περιοχή της Ερυμάνθειας, ενώ η ευλογιά εξαπλώθηκε σταδιακά και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας. Μετακινήσεις ζώων συνδέθηκαν με νέα περιστατικά στη βόρεια Ηλεία. Χαρακτηριστική θεωρείται περίπτωση μεταφοράς ζώων από τη βόρεια Ηλεία και τον Δήμο Δυτική Αχαΐα προς τη Λαμία, όταν φορτηγό ακινητοποιήθηκε σε αστυνομικό μπλόκο στη Ναύπακτο. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι κτηνοτρόφοι που οργάνωσαν τη μεταφορά.

Σε άλλη περίπτωση, στην Ιόνια Οδό, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ζώα είχαν πέσει από φορτηγό στο οδόστρωμα κατά τη διάρκεια μεταφοράς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν περιστατικά απόρριψης νεκρών ζώων σε υδάτινες επιφάνειες. Στο Αιτωλικό, μέλη συλλόγου που πραγματοποιούσαν παρατήρηση πτηνών στη λιμνοθάλασσα εντόπισαν νεκρά πρόβατα σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στο νερό, με την Περιφέρεια να προχωρά σε υποβολή μήνυσης. Αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε και στο Επιτάλιο Ηλείας, όπου μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής εντοπίστηκαν νεκρά ζώα σε τάφρο. Από τη σήμανση ενός ζώου ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι αφορούν μη δήλωση ή καθυστέρηση δήλωσης της νόσου, παράνομη διακίνηση ζώων, μετακινήσεις κοπαδιών σε ζώνες καραντίνας και απόρριψη νεκρών ζώων στο περιβάλλον. Τα διοικητικά πρόστιμα, πέρα από τις ποινικές ευθύνες, φτάνουν τις 10.000 έως 20.000 ευρώ. Ηδη σε δύο περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα 20.000 ευρώ, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

