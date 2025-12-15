Ευλογιά αιγοπροβάτων: Η επικαιροποιημένη εικόνα, τα αυστηρά μέτρα και οι έλεγχοι – 1.911 κρούσματα πανελλαδικά

Την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα, τα μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας, την πορεία των ελέγχων, καθώς και την εξέλιξη των οικονομικών μέτρων στήριξης παρουσίασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Τη συνέντευξη συντόνισαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Σπύρος Πρωτοψάλτης, και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Επιτροπής. Όπως τονίστηκε, στόχος της παρουσίασης ήταν η πλήρης και διαφανής ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των φορέων, της αγοράς και των πολιτών για την πορεία της νόσου και την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων.

Η επιδημιολογική εικόνα

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2025, έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 1.911 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς σε 2.365 εκτροφές, ενώ οι θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου ανέρχονται σε 441.273 ζώα.

Για το διάστημα 1–11 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφηκαν 77 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 95 εκτροφές.

Καμία χαλάρωση των μέτρων

Όπως επισημάνθηκε, δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων, ιδιαίτερα την περίοδο αυξημένων μετακινήσεων.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις και τα σφαγεία, προβλέπεται ότι οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς σφαγή επιτρέπονται μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και υγειονομικό πιστοποιητικό, ενώ απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από Ρουμανία και Βουλγαρία. Στις απαγορευμένες ζώνες, οι μετακινήσεις επιτρέπονται αποκλειστικά για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο και μόνο με αρνητικό αποτέλεσμα PCR στο σίελο. Επιπλέον, προβλέπεται μία μετακίνηση ανά εκτροφή, προκαθορισμένη ημέρα σφαγής και αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας στα οχήματα μεταφοράς.

Διακίνηση ζωοτροφών και βιοασφάλεια

Η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά, υπό αυστηρούς όρους βιοασφάλειας. Οι ζωοτροφές πρέπει να προέρχονται από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, τα οχήματα να ακολουθούν διαδρομές μακριά από εκτροφές και να μην πραγματοποιούν στάσεις έως τον τελικό προορισμό. Υποχρεωτικός είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, με πλήρη αρχεία και παραστατικά, ενώ προβλέπεται χρήση μέσων ατομικής προστασίας μίας χρήσης για οδηγούς και μεταφορείς.

Οι έλεγχοι και οικονομικά μέτρα στήριξης

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων και της συνεργασίας με αστυνομικές και λιμενικές αρχές, από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 10.330 έλεγχοι, με 41 βεβαιωμένες παραβάσεις και 36 συλλήψεις.

Παρουσιάστηκε επίσης το πλαίσιο οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων, συνολικού ύψους 187 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει ενισχύσεις για ζωοτροφές, αποζημιώσεις θανατώσεων, λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών, καθώς και μέτρο για την κάλυψη χαμένου εισοδήματος.

Σε δηλώσεις του, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης υπογράμμισε ότι «η μάχη με την ευλογιά κρίνεται στην καθημερινή εφαρμογή των μέτρων», τονίζοντας πως κάθε παράνομη μετακίνηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρες περιοχές. Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης επισήμανε ότι η βιοασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για τον περιορισμό της νόσου και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυστηρή συμμόρφωση, ώστε να προστατευτεί η κτηνοτροφία και να επιτευχθεί σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

