Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι, ανησυχία στους καταναλωτές

Η ασθένεια έχει προκαλέσει αναστάτωση στον κτηνοτροφικό κόσμο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.

27 Σεπ. 2025 11:28
Pelop News

Δύσκολες στιγμές περνά η ελληνική κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε κοπάδια.

Παράλληλα, η ανησυχία έχει περάσει και στους καταναλωτές, οι οποίοι φοβούνται πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία αλλά και ελλείψεις προϊόντων στην αγορά.

«Είμαστε σε μία πολύ δύσκολη καμπή. Η ευλογιά μας ξέφυγε. Έγιναν λάθη και ίσως όλοι χαλαρώσαμε. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε με τη ζωονόσο, γιατί ήδη έχει υποστεί ζημιά το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Εάν συνεχιστεί με αυτό τον ρυθμό θα δούμε επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα», είπε στο MEGA ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων.

Για εκτίναξη κρουσμάτων ευλογιάς στα αιγοπρόβατα τους τελευταίους μήνες έκανε λόγο ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Έχουμε εκτίναξη κρουσμάτων και νέες εστίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τηρηθεί η απαγόρευση της μετακίνησης και τα μέτρα βιοασφάλειας. Είναι μία απειλή για την κτηνοτροφία η ευλογιά. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλιώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε lockdown».

Όπως ανέφερε ο κος Πρωτοψάλτης, ένα lockdown θα σήμαινε η καθολική απαγόρευση της μετακίνησης των ζώων και των ζωοτροφών πανελλαδικά.

Από την άλλη οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και τονίζουν ότι η Θεσσαλία έχει το 50% των ζώων που θανατώθηκαν από ευλογιά.

«Δεν ξέρω εάν κάποιοι μήνες lockdown φέρουν κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής το μόνο αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε σε οικονομική ασφυξία. Είναι πραγματικά μία δραματική κατάσταση», είπε ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν πως δεν βλέπουν στήριξη από το αρμόδιο υπουργείο και ζητούν τον εμβολιασμό των ζώων.
