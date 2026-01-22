Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας

Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τη συμμετοχή κυβερνητικών και επιστημονικών φορέων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Καθηγητής και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου.

Έμφαση σε βιοασφάλεια, ελέγχους και προσωπικό

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε η ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, η ενίσχυση των ελέγχων για παράνομα εμβόλια και μετακινήσεις ζώων, καθώς και η ενίσχυση του πεδίου με κτηνιάτρους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και ιδιωτών. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει νέα σύσκεψη, ενώ ανακοινώσεις για το εθνικό σχέδιο αναμένονται εντός των επόμενων 24 ωρών.

10 ερωταπαντήσεις για την ευλογιά αιγοπροβάτων

1. Υπάρχει «εύκολη λύση» με εμβολιασμό;

Όχι. Η νόσος είναι Κατηγορίας Α στην ΕΕ και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει εκρίζωση μέσω σφαγής, ζωνών προστασίας και περιορισμών μετακίνησης. Ο εμβολιασμός συνεπάγεται απώλεια καθεστώτος «ελεύθερης χώρας» με σοβαρές εμπορικές συνέπειες.

2. Ο εμβολιασμός δεν θα τελειώσει την επιδημία πιο γρήγορα;

Όχι. Δεν σταματά αυτόματα τη διασπορά και μπορεί να δυσχεράνει τη διάγνωση, οδηγώντας σε ενδημικό χαρακτήρα της νόσου και απώλειες παραγωγής, ακόμη και για εξαγωγές όπως η φέτα.

3. Υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια στην ΕΕ;

Όχι. Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην ΕΕ και η χρήση μη εγκεκριμένων θεωρείται παράνομη και επικίνδυνη.

4. Τι λέει ο ΕΟΦ;

Ο ΕΟΦ έχει διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά αιγοπροβάτων.

5. Θέση Κτηνιατρικών Σχολών;

Οι Κτηνιατρικές Σχολές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΑΠΘ τάσσονται κατά του εμβολιασμού ως βασικής στρατηγικής, υπέρ της αυστηρής βιοασφάλειας.

6. Τι εμβόλια διαθέτει η ΕΕ;

Τα διαθέσιμα αποθέματα είναι ιορδανικά, καλύπτουν περίπου το 60% και περιέχουν ζωντανό ιό, με κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης.

7. Μπορεί κάποιος να εμβολιάσει μόνος του;

Όχι. Πρόκειται για πρακτική που σαμποτάρει τον έλεγχο της νόσου και μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές θανατώσεις κοπαδιών.

8. Αποδίδουν τα μέτρα βιοασφάλειας;

Ναι, αλλά μόνο με καθολική συμμόρφωση. Παράνομες μετακινήσεις και παραβιάσεις θεωρούνται βασικές αιτίες εξάπλωσης.

9. Πρότεινε η ΕΕ τον εμβολιασμό;

Όχι ως βασική στρατηγική. Θεωρείται ύστατο μέτρο και όχι κύρια επιλογή πολιτικής.

10. Δίνονται αποζημιώσεις;

Ναι. Έως 250 ευρώ ανά ζώο, ποσό από τα υψηλότερα στην ΕΕ. Το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 167,4 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις, ζωοτροφές και απώλεια εισοδήματος.

