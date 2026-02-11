Ευλογιά προβάτων: «Καθαρίζει» η Αχαΐα – Δέκα ημέρες χωρίς νέο κρούσμα

Ευχάριστα είναι τα νέα από το μέτωπο της ευλογιάς, με τα μέτρα από την πλευρά της Περιφέρειας και των κτηνοτρόφων να αποδίδουν, καθώς τα τελευταία 24ωρα η Αχαΐα είναι «καθαρή» από κρούσματα, αφού οι έλεγχοι δεν έχουν δείξει κανένα θετικό δείγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», τις τελευταίες δέκα ημέρες οι έλεγχοι από τα κλιμάκια δεν έχουν φέρει θετικό δείγμα και αυτό είναι εξαιρετικό νέο, με τους υπευθύνους όμως να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Αν αυτή η εικόνα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, οι κτηνίατροι εκτιμούν ότι κατά μεγάλο ποσοστό η ευλογία θα έχει φύγει από την Αχαΐα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος, καθώς υπάρχουν ακόμα «εστίες» του ιού σε γειτονικούς νομούς.

Την ίδια ώρα, εκπροσώπους κτηνοτρόφων υποδέχθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβέρνηση και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διεμήνυσαν ότι στόχος είναι η στήριξη της κτηνοτροφίας της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της, ούτως ώστε να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα χρόνια, ενώ ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν και ο αχαιός πρόεδρος του ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς, ο οποίος ενημέρωσε για όλα τα θέματα.

«Νομίζω ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και όπως αυτά προέκυψαν μετά και την έξαρση της επιδημίας της ευλογιάς -θα έρθουμε σε αυτό το θέμα στη συνέχεια- και ανταποκριθήκαμε, πιστεύω, σε δικαιολογημένα αιτήματά σας με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους και θέλω να ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η περιπέτεια, εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία και από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς».

Ο πρωθυπουργός τόνισε στο σημείο αυτό ότι «έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Οπως έχω ενημερωθεί από το υπουργείο, τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και χρειαζόμαστε και την πλήρη δική σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο. Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού που γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς συμβαίνει. Ολοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτό και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan B και νομίζω ότι η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει, διότι σε κάθε περίπτωση τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν».

