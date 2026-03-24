Ευρωλίγκα: Δύσκολες μονομαχίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Οι αγώνες αφορούν την 32η αγωνιστική

Ευρωλίγκα: Δύσκολες μονομαχίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
24 Μαρ. 2026 12:12
Pelop News

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός δοκιμάζονται σήμερα στην Ευρωλίγκα με κρίσιμα παιχνίδια που θα μετρήσουν για την κατάταξη των ομάδων στην κανονική διάρκεια.

Ο Ολυμπιακός μάχεται στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague (21:30, Novasports Prime).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στη 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 22-11, ενώ οι Ισπανοί στην 5η με 20-12.

Από την άλλη, ο Παναθηναικός δοκιμάζεται στο Σαράγεβο απέναντι στην Dubai BC για την 32η αγωνιστική της EuroLeague (20:30, Novasports 4).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 18-14, ενώ εκείνη από το Ντουμπάι στην 11η θέση με 17-15.

Το σημερινό πρόγραμμα

Μακάμπι – Φενέρμπαχτσε (19:30, Novasports 2)

Μονακό – Αρμάνι (20:00, Novasports Start)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (20:00, Novasports 3)

Dubai BC – Παναθηναϊκός AKTOR (20:30, Novasports 4)

Μπαρτσελόνα – Εφές (21:30, Novasports 5)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (21:45, Novasports Extra 1)

Ρεάλ – Χάποελ (22:00, Novasports 2).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ