Ευρωλίγκα: Δύσκολες μονομαχίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Οι αγώνες αφορούν την 32η αγωνιστική
Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός δοκιμάζονται σήμερα στην Ευρωλίγκα με κρίσιμα παιχνίδια που θα μετρήσουν για την κατάταξη των ομάδων στην κανονική διάρκεια.
Ο Ολυμπιακός μάχεται στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague (21:30, Novasports Prime).
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στη 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 22-11, ενώ οι Ισπανοί στην 5η με 20-12.
Από την άλλη, ο Παναθηναικός δοκιμάζεται στο Σαράγεβο απέναντι στην Dubai BC για την 32η αγωνιστική της EuroLeague (20:30, Novasports 4).
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 18-14, ενώ εκείνη από το Ντουμπάι στην 11η θέση με 17-15.
Το σημερινό πρόγραμμα
Μακάμπι – Φενέρμπαχτσε (19:30, Novasports 2)
Μονακό – Αρμάνι (20:00, Novasports Start)
Ζάλγκιρις – Μπάγερν (20:00, Novasports 3)
Dubai BC – Παναθηναϊκός AKTOR (20:30, Novasports 4)
Μπαρτσελόνα – Εφές (21:30, Novasports 5)
Βαλένθια – Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)
Παρτίζαν – Βιλερμπάν (21:45, Novasports Extra 1)
Ρεάλ – Χάποελ (22:00, Novasports 2).
