Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν πολύ καλή για τους «αιώνιους» στην Ευρωλίγκα. Το διπλό (81-95) του Παναθηναϊκού στην Τουρκία με την Εφές έφερε χαμόγελα για πρώτη φορά φέτος.

Η ..τρελή ανατροπή από -14 στο 36′ του Ολυμπιακού στην ουδέτερη Σερβία με την μέτρια Μακάμπι με 95-94 επίσης, και καθώς είχε 4 (!) γκαρντ εκτός αποστολής! Και η Μακάμπι δεν είναι τυχαία καθώς ήδη την Τετάρτη νίκησε την Ρεάλ 92-91! Και οι ομάδες μας στην Ευρωλίγκα έχουν σήμερα ματς με πρέπει εκτός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός πρώτος χρονικά παίζει στην Μπολόνια με την ιστορική αλλά μεσαία πια Βίρτους του αρχισκόρερ Εντουαρτς (2ος στην λίστα)! Το πρόβλημα είναι ότι πάει με ..υπηρεσιακά σέντερ καθώς εκτός του Λεσόρτ, ο Αταμάν δεν θα έχει και τον Χολμς και θα πορευθεί με Γιούρτσεβεν και το ανέβασμα του Μήτογλου στο 5 από το 4!

Και η Βίρτους έχει δυνατή έδρα έχοντας κερδίσει Ρεάλ και Μονακό! Κλειδί ο Ναν και η πράσινη περιφέρεια.. Και ανάγκη νίκης καθώς μετά έχει 4 στα 5 παιχνίδια εκτός έδρας!

Ο Ολυμπιακός είναι και στην αναζήτηση παίκτη στην περιφέρεια. Απομακρύνθηκε ο Μπάτλερ που απασχόλησε και το καλοκαίρι και θέλει πολύ χρόνο συμμετοχής και κοιτά προς Βελιγράδι. Φαινόταν πως πλησιάζει στον σκόρερ, όμως και όχι πόιντ, Ντιγουίντι (13π μ.ο. στο ΝΒΑ!) που είναι σαφώς σπουδαίος παίκτης, ο οποίος τελικά κλείνει στη Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός πάει στο Μόναχο για το ματς με την πάντα πονηρή στην έδρα της Μπάγερν καθώς είχε χάσει πέρσι στην Γερμανία. Αλλά πάει ενισχυμένος με την επιστροφή Φουρνιέ και Γουόκαπ και είναι φαβορί. Κλειδί η άμυνα στο τρίποντο της Μπάγερν που είναι το όπλο της και ευκαιρία για 6 συνεχόμενες πια (μετά την Μακάμπι και έχοντας καπάκι εντός 4 ματς με Μονακό, Παρτίζαν, Χάποελ, Ζάλγκιρις)!

* Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα σαν τον Προμηθέα να παίζει δύο παιχνίδια και με ταξίδια την εβδομάδα. Φυσιολογικά έχασε στη Λιθουανία από την έμπειρη Ρίτας 98-79 εμφανίζοντας κόπωση. Τον ενόχλησε απλά η διαφορά για την πρωτιά αλλά τον βόλεψε το μπαμ της Λέγκια στην Γερμανία. Στην μάχη της πρόκρισης και της 2ης θέσης που είναι κοντά με κλειδί το ματς στην Χαϊδελβέργη.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος.

