Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων

Η EuroLeague ανακοίνωσε την έναρξη της τρίτης φάσης διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four 2026 στο Telekom Center Athens (22-24 Μαΐου).

Στις δύο πρώτες φάσεις τα εισιτήρια είχαν γίνει ανάρπαστα, με εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους να σπεύδουν να τα προμηθευτούν, κάτι που αναδεικνύει τη δυσκολία να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων των φίλων του μπάσκετ που θέλουν να δώσουν το παρών εκείνο το τριήμερο στο T-Center.

Οσοι επιθυμούν να κλείσουν θέση στις εξέδρες θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα για να προμηθευτούν τα «μαγικά» χαρτάκια.

