Ευρωπαϊκή Διάκριση για την Περιφέρεια σε δράσεις ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των οικονομικά ευπαθών πολιτών της

Η Κοινωνική Σύµπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας συνεργάστηκε µε 22 αθλητικούς φορείς, σωµατεία, συλλόγους και όλοι µαζί ξεκίνησαν, το καλοκαίρι του 2020, τη δράση «Γνωριµία µε τον Αθλητισµό», µε 190 παιδιά οικογενειών, ωφελούµενων του ΤΕΒΑ. H «Π» παρουσιάζει ένα πλήρες αφιέρωµα, συνοµιλώντας µε τον αρµόδιο αντιπεριφερειάρχη Χαράλαµπο Μπονάνο.

Kύριε αντιπεριφερειάρχη, εν µέσω µιας κοινωνικής, και υγειονοµικής αναταραχής σε παγκόσµιο επίπεδο, λόγω της πανδηµίας δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους πιο οικονοµικά αδύναµους συµπολίτες µας διακρίθηκαν ως καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενδυνάµωση των ευάλωτων πολιτών µας. Μιλήστε µας για αυτό…

Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά µας ότι δράσεις µας «Γνωριµία µε τον Αθλητισµό» Children’s Acquaintance with Sports που απευθυνόταν σε παιδιά 6-12 ετών και το «Δυναµώνουµε µαζί και συνέργιες µε την online πλατφόρµα menoume dytikiellada [We Strengthen Together & synergies with the online platform menoumedytikiellada] της Κοινωνικής Σύµπραξης Π.Ε Αχαΐας, ΠΔΕ επιλέχθηκαν ως καλές πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηµοσιεύτηκαν στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των καλών Πρακτικών του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους µε link αναφοράς της ΠΔΕ στον επίσηµο ιστότοπο της ΕΕ .

Οι αναφερόµενες δράσεις, υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων, δηλαδή µέτρων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Απόρων πέραν της υλικής βοήθειας κατά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΒΥΣ) του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Ωφελούµενοι των δράσεων του ΤΕΒΑ είναι άτοµα και νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Με τι κριτήρια επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αναφερόµενες δράσεις;

Οι βέλτιστες πρακτικές µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται και οι προκριθείσες δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντοπίστηκαν και αναδείχθηκαν από την ευρωπαϊκή οµάδα Υπηρεσιών Αµοιβαίας Μάθησης που υποστηρίζει την Κοινότητα FEAD και επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 µετά από επικοινωνία και εκτενή αλληλογραφία µε στελέχη της Γεν. Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΔΕ. Τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε την ΕΕ ήταν: συνάφεια, συµµετοχή πολλών και διαφορετικών παραγόντων, αποτελεσµατικότητα και δυνατότητα µεταφοράς τεχνογνωσίας και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δράσεις µας εν µέσω πανδηµίας ξεχώρισαν ως καλό παράδειγµα υποστήριξης των πιο απόρων συµπολιτών µας στις κοινωνίες µας στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ ΕΚΤ+ και του τρέχοντος προγραµµατισµού για την περίοδο 2021-2027.

Η δράση ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ τι περιλάµβανε;

Η Κοινωνική Σύµπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας συνεργάστηκε τα έτη 2020-2021 µε 22 αθλητικούς φορείς, σωµατεία, συλλόγους και ακαδηµίες Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ), Υδατοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ) και TaeKwonDo της Π.Ε. Αχαΐας. Ξεκινήσαµε την 1η Ιουλίου 2020 τη δράση «Γνωριµία µε τον Αθλητισµό» µε 190 εγγραφές παιδιών οικογενειών, ωφελούµενων του ΤΕΒΑ ΠΕ Αχαΐας.

Αδιαµφισβήτητα η δράση µας είναι προϊόν της καλής συνεργασίας µας µε τους τοπικούς αθλητικούς φορείς µε τους οποίους αποφασίσαµε και συµπράξαµε για να δώσουµε τη δυνατότητα σε παιδιά οικογενειών ωφελούµενων του ΤΕΒΑ ηλικίας 6 έως 12 ετών να γνωρίσουν το άθληµα που αγαπούν. Ωστόσο, η επιβολή των περιοριστικών µέτρων για τον έλεγχο της διασποράς του Κορονοϊού COVID-19 µας ανάγκασε να αναβάλουµε τη διεξαγωγή των προπονήσεων. Tα αθλητικά προγράµµατα ξεκίνησαν τελικά τον Μάιο του 2021 µε την ενεργή συµµετοχή 126 παιδιών (λόγω της πανδηµίας κάποιους µήνες είχαµε µικρότερη συµµετοχή) και ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Η συµµετοχή στις αθλοπαιδιές συµπληρώθηκε µε την διεξαγωγή κι άλλων δράσεων προώθησης του αθλητισµού και συλλογικών παιχνιδιών σε παιδιά οικονοµικά αδύναµων οικογενειών όπως το τουρνουά καλαθοσφαίρισης τον Ιούλιο µε συµµετοχή 30 παιδιών – εφήβων 10+ ωφελούµενων νοικοκυριών ΤΕΒΑ και ευρεία συµµετοχή του γενικού πληθυσµού στα πλαίσια κοινωνικής ενσωµάτωσης και ενθάρρυνσης συµµετοχής σε κοινές αθλητικές δράσεις χωρίς διακρίσεις.

Τελικά έχουν σηµασία να ενθαρρύνονται δράσεις όπως ο Αθλητισµός για την σωµατική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών των πιο οικονοµικά αδύναµων οικογενειών;

Ο αθλητισµός είναι σύµµαχος για την υγεία όλων των παιδιών και προσφέρει πληθώρα πλεονεκτηµάτων για την οµαλή ψυχοσυναισθηµατική, πνευµατική και σωµατική ανάπτυξη τους, ενώ προάγει σηµαντικές αξίες, όπως οµαδικότητα, αλληλεγγύη, ευγενή άµιλλα και διευκολύνει την κοινωνικοποίηση και την επίτευξη στόχων». Ο ρόλος µας ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι καθοριστικός για τη διάδοση και την ανάπτυξη του Αθλητισµού για όλους, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας την ισότιµη συµµετοχή και προσβασιµότητα για όλα τα παιδιά.

Σηµαντική προτεραιότητά µας στην κοινωνική πολιτική µας είναι η υγεία των νέων µας, των παιδιών µας, είναι η αύξηση της φυσικής τους κατάστασης και η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης τους. Τα οφέλη είναι πολλαπλά, καθώς πέραν της σωµατικής ανάπτυξης, τα παιδιά αναπτύσσουν συνεργατικούς δεσµούς, κοινωνικές αξίες, βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Η προτεραιότητά µας στα παιδιά είναι αδιαµφισβήτητα σαφής και αυτό διαφαίνεται και µέσα από το γεγονός ότι εστιασµένα θέµατα για την υγεία των παιδιών και των οικονοµικά ευπαθών νοικοκυριών αλλά και του γενικού πληθυσµού έχουµε ενσωµατώσει για τρίτη χρονιά στο Σχέδιο Δράσης µας Υγεία και Κοινωνία για Ολους στην ΠΔΕ 2022. Παράλληλα, µελετάµε και είµαστε σε σύµπνοια µε την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Προγραµµάτων & Πολιτικών που αφορούν το παιδί και ιδιαίτερα την υποστήριξη των παιδιών των πιο οικονοµικά ευπαθών οικογενειών. Πιο συγκεκριµένα, η ΕΕ έχει πλέον κατευθύνει το πλαίσιο πολιτικής της στην διασφάλιση παιδικής εγγύησης (Child Guarantee Safety Policy) ιδιαίτερα για τα ευπαθή παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού. Υπ’ αυτό το πρίσµα σε µακροεπίπεδο κοινωνικής πολιτικής οι τωρινές και µελλοντικές δράσεις µας στοχεύουν να δρουν αντισταθµιστικά στις κοινωνικές ανισότητες που προκαλούνται λόγω φτώχειας, και να προσβλέπουν στην διασφάλιση Ισότιµης Μεταχείρισης, Ευκαιριών και Ένταξης των Παιδιών.

Η δράση Δυναµώνουµε µαζί στόχευε επίσης σε κοινωνικό επίπεδο;

Η δράση Δυναµώνουµε µαζί σε συνέργεια µε την online πλατφόρµας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.menoumedytikiellada.gr επιλέχθηκαν αρχικά και διακρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται µε το ΤΕΒΑ (EU FEAD Fund for the European Aid of the Moste Deprived – Community) και παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες, στις 2-3 Φεβρουαρίου 2021 σε Διαδικτυακή Παρουσίαση µε θέµα «Καλές Πρακτικές και χρηµατοδοτούµενα εργαλεία που εφαρµόστηκαν κατά την διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης του COVID 19». Πλέον, έχουµε την παρούσα δηµοσίευση στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Καλών Πρακτικών

Με το σύνθηµα, λοιπόν, «ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» αναπτύξαµε στις 14 Μαΐου 2020, ένα παράθυρο διαλόγου, συµβουλών και ελπίδας που έδωσε την δυνατότητα σε γονείς ωφελούµενους του ΤΕΒΑ να εκφραστούν για συναισθηµατικές και ψυχολογικές δυσκολίες που βίωσαν στο πλαίσιο των περιοριστικών µέτρων της πανδηµίας COVID-19. Η δράση αφορά στην παροχή ατοµικής συµβουλευτικής υποστήριξης σε γονείς παιδιών & εφήβων, από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, µέσω τηλεφωνικής γραµµής στήριξης. Εκτός από την άµεση τηλεφωνική υποστήριξη, διαµορφώσαµε και µια διαδικτυακή πλατφόρµα www.menoumedytikiellada.gr µέσω της οποίας παρέχεται µια καινοτόµος και ολοκληρωµένη προσέγγιση για ενηµέρωση, εκπαίδευση και ενδυνάµωση των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ιδιαίτερα ευάλωτων οµάδων) µέσω εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών εργαλείων, προγραµµάτων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και ενηµερωτικών δελτίων.

Πώς εκφράζονται οι δράσεις αυτές πρακτικά ως όφελος για τους πολίτες της ΠΔΕ λαµβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της πανδηµίας;

Καθ’ όλη την περίοδο της υγειονοµικής κρίσης, δώσαµε έµφαση στην ατοµική συµβουλευτική και υποστήριξη των πολιτών µε στόχο την απόκτηση ψυχικής θετικής ανθεκτικότητας στην επίλυση προβληµάτων και στη διαχείριση κρίσεων σε ατοµικό, διαπροσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι σχέσεις γονέων – παιδιών δοκιµάστηκαν από πληθώρα παραγόντων όπως: ο φόβος της πανδηµίας, η αβεβαιότητα για εργασιακά θέµατα των γονέων, το άγχος των εξετάσεων και της επαγγελµατικής αποκατάστασης των εφήβων, οι περιορισµοί δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού και η συνύπαρξη για µεγάλο διάστηµα στον ίδιο χώρο και η ανάγκη οργάνωσης µιας νέας καθηµερινότητας. Μέσα από τη δράση «Δυναµώνουµε Μαζί» σε συνεργασία µε την Πλατφόρµα www.menoumedytikiellada.gr 1.800 πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατευθύνθηκαν από τη γραµµή υποστήριξης προς εξειδικευµένες υπηρεσίες (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες, κοινωνικές δοµές ή τοπικές/εθνικές ΜΚΟ).

Επιπλέον, τέτοιες διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέραν της αναγνώρισης και της εξωστρέφειας που µας προσδίδουν ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, µας προσδίδουν και ευκαιρίες διεκδίκησης και προσέλκυσης εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων για την αξιοποίησή τους σε διαµόρφωση περαιτέρω κοινωνικών παρεµβάσεων, ιδιαίτερα προς όφελος των ευπαθών και των ευάλωτων οµάδων της Δυτικής Ελλάδας.

Πώς προβλέπεται το µέλλον; Τι προτεραιότητα έχουν οι κοινωνικές δράσεις στο άµεσο µέλλον;

Ηδη στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος ΤΕΒΑ, έχουµε αναπτύξει τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης (2611 100230) αλλά και ενηµερωτική ιστοσελίδα (www.pdeteba.gr) απ’ όπου παρέχεται διαρκής ενηµέρωση για θέµατα διανοµών τροφίµων & ειδών βασικής υλικής συνδροµής, για δράσεις συνοδευτικών µέτρων, ανακοινώσεις (π.χ. εκδηλώσεις, θέµατα επικαιρότητας) και χρήσιµα στοιχεία επικοινωνίας και διασύνδεσης των πολιτών ωφελούµενων του ΤΕΒΑ και των εταίρων των Κοινωνικών Συµπράξεων.

Πρόσφατα ενηµερωθήκαµε ότι οι δράσεις µας επιλέχθηκαν ως καλές πρακτικές και από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EMPL) σε σχέση µε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωµάτων (ECR) και είµαστε σε αναµονή της νέας δηµοσίευσης. Εχοντας επενδύσει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε µια καλή επικοινωνία και συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, επιχειρούµε να διεκδικήσουµε όχι µόνο τη συνέχιση των παραπάνω αποτελεσµατικών δράσεων-πρακτικών αλλά και την ανάπτυξη νέων µε σκοπό την κοινωνική ενσωµάτωση και ενδυνάµωση των πιο αδύναµων οικονοµικά συµπολιτών µας.

Πέρα όµως από τις περγαµηνές που είναι απαραίτητα εργαλεία κοινωνικής πολιτικής είµαστε ουσιαστικά δίπλα στον πολίτη. Μακρόπνοα, σχεδιάζουµε εντατικά δράσεις µε διαβούλευση και στόχευση ανοίγοντας ένα ευρύ κοινωνικό διάλογο µε κάθε πολίτη της ΠΔΕ και προσβλέποντας στην µείωση της οικονοµικής αδυναµίας, της κοινωνικής ευπάθειας και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρειά µας.