Ευρωπαϊκή Ένωση: Ετοιμάζεται να στείλει στην Ουκρανία 210 δισεκατομμύρια ευρώ «ρωσικό χρήμα»!

Στην ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία τη διετία 2026 – 2027. Αυτό προκύπτει από τη σημερινή (18/12/2025) Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρηματοδότησης της Ουκρανίας με τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν «παγώσει» εξαιτίας των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους των συνομιλιών της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών.

Η εξέλιξη αυτή θα γίνει αντί της επιλογής του από κοινού δανεισμού της ΕΕ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

«Είναι βέβαιο ότι επιζητούμε μία τομή και τομή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία θα είναι δικαιολογημένη και θετική για την Ευρώπη, αλλά ορισμένες χώρες θα αγωνιστούν μέχρι το τέλος για να μεγιστοποιήσουν τις εγγυήσεις για τους εαυτούς τους», είπε ο Τουσκ δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», σημείωσε ο ίδιος στο διάλειμμα των εργασιών της συνόδου.

«Έχουμε πολλές ώρες όλο και πιο τεχνικών συζητήσεων μπροστά μας, διότι οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από ρωσικά χρηματοοικονομικά αντίποινα στο μέλλον, κυρίως το Βέλγιο, αλλά όχι μόνο, ζητούν εγγυήσεις», πρόσθεσε.

«Η χρήση του λεγόμενου ”headroom” (περιθώριο) στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν εμπνέει ενθουσιασμό σε βασικές χώρες της Ένωσης, άρα εγώ δεν θα έβλεπα ότι υπάρχουν προοπτικές για σχέδια για την χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων γι’ αυτό. Θα εξετάσουμε μάλλον το δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περισσότερο θα επιδιώξουμε να δώσουμε εγγυήσεις στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο, όπως το Βέλγιο, για να αισθανθούν ότι αυτές οι εγγυήσεις είναι σοβαρές», αποκάλυψε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ έχει δηλώσει στη χώρα του ότι δεν έχει ακόμη λάβει εγγυήσεις που να καλύπτουν τους κινδύνους ρευστότητας και δικαστικών προσφυγών, τονίζοντας ότι τα χρηματοδοτικά σχέδια εξακολουθούν να μεταβάλλονται.

Η Ουγγαρία, μέσω του πρωθυπουργού της, Βίκτορ Όρμπαν έχει προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο σε λύση που βασίζεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

