Ευρωπαϊκή Ενωση: Σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία

Ως τον Οκτώβριο, η Ρωσία ήταν η προέλευση περίπου του 12% των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ενωση: Σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία
03 Δεκ. 2025 7:24
Pelop News

Να τερματίσει όλες τις εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία έως τα τέλη του 2027, σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως ορίστηκε σε συμφωνία που επετεύχθη στις Βρυξέλλες μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Βάσει του σχεδίου, για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις που υπογράφτηκαν πριν από τη 17η Ιουνίου 2025, η απαγόρευση θα ισχύσει από την 25η Απριλίου 2026 για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και από την 17η Ιουνίου 2026 για το αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

Για μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως προβλέπει η 19η δέσμη ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία. Για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις εισαγωγής αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών, οι εισαγωγές θα απαγορευθούν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2027, με προϋπόθεση την εκπλήρωση των στόχων για τα αποθέματα αερίου, και το αργότερο ως την 1η Νοεμβρίου 2027.

Ως τον Οκτώβριο, η Ρωσία ήταν η προέλευση περίπου του 12% των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ. Συγκριτικά, τα κράτη μέλη εισήγαγαν περί το 45% του αερίου που κατανάλωναν πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ουγγαρία, η Γαλλία και το Βέλγιο συγκαταλέγονται στα κράτη μέλη που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο.

Στο μεταξύ, τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ανέφεραν χθες πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννοεί να υποβάλει επίσημη πρόταση εντός της εβδομάδας για τη χρήση ρωσικών δεσμευμένων πόρων ώστε να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία, που αφήνει επίσης ανοικτά τα ενδεχόμενα κοινού δανεισμού της ΕΕ από τις διεθνείς χρηματαγορές, ή συνδυασμού των δυο επιλογών.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο να καλύψουν τις «πιεστικές οικονομικές ανάγκες» της Ουκρανίας την προσεχή διετία, αλλά χωρίς να εγκρίνουν σχέδιο για τη χρήση 140 δισεκ. ευρώ ρωσικών δεσμευμένων πόρων στην Ευρώπη ώστε να χορηγηθεί δάνειο στο Κίεβο, ιδίως λόγω ανησυχιών για τους νομικούς κινδύνους που ήγειρε το Βέλγιο.

Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών πόρων που έχουν παγώσει στην Ευρώπη βρίσκεται στο βελγικό αποθετήριο αξιογράφων Euroclear.

Με βάση την πρόταση της Κομισιόν, η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο αν η Ρωσία της προσφέρει επανορθώσεις για τις ζημιές εξαιτίας του πολέμου. Το κείμενο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα, κατά τις πηγές του Ρόιτερς.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σχολίασε την ουσία του κειμένου ερωτηθείς σχετικά από το πρακτορείο, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι οι επίτροποι «θα εξετάσουν επιλογές» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και αναμένεται «να εγκρίνουν» την πρόταση για αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο – Στο -0,34% ο Γενικός Δείκτης στις 2.100 μονάδες
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
10:39 Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Πάτρα
10:37 Θρίλερ στο Ισραήλ με την παράδοση των δύο τελευταίων σορών , τα λείψανα δεν ανήκουν σε ομήρους!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ