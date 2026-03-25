Εύβοια: Συγκίνηση στο Κάβο Ντόρο, η παρέλαση του μοναδικού μαθητή στην Αμυγδαλιά

Μια εικόνα που αποτυπώνει την ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου, αλλά ταυτόχρονα και το πείσμα για τη διατήρηση της εθνικής μνήμης, έρχεται από το χωριό Αμυγδαλιά στην Εύβοια. Στο ακριτικό Κάβο Ντόρο του Δήμου Καρύστου, η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου γιορτάστηκε με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο.

Η δασκάλα του χωριού, Σοφία Σιδέρη, παρέλασε στους δρόμους της Αμυγδαλιάς συνοδεύοντας τον έναν και μοναδικό μαθητή του σχολείου. Ο νεαρός μαθητής, που φέτος διανύει την τελευταία τάξη του δημοτικού, κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία, κερδίζοντας τη συγκίνηση των λιγοστών κατοίκων της περιοχής.

