Εύβοια: Συμβολικός αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας από αγρότες – Δίωρο μπλόκο και ένταση στην κυκλοφορία

Σε νέα φάση κλιμάκωσης πέρασαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Εύβοια, όπου το πρωί της Τετάρτης αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας. Η κινητοποίηση, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, «πάγωσε» την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας εκτεταμένο μποτιλιάρισμα στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Όσοι κινούνταν προς και από τη Χαλκίδα αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν την παλιά γέφυρα, η οποία επιβαρύνθηκε από τον αυξημένο όγκο οχημάτων, δημιουργώντας καθυστερήσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο μπλόκο συμμετείχαν αγροτικοί σύλλογοι από Βόρεια Εύβοια, Ψαχνά, Αυλίδα, Κεντρική και Νότια Εύβοια, δηλώνοντας ότι ο αποκλεισμός ήταν συμβολικός αλλά απαραίτητος για να αναδειχθούν τα εκκρεμή προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο νησί.

Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, το κομβόι των αγροτών κατευθύνθηκε προς την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, όπου οι εκπρόσωποί τους παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

