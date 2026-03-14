Εύβοια: Συνελήφθη 59χρονος που έτρεχε με 129 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50

Χειροπέδες σε έναν 59χρονο πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου στην Εύβοια, στο πλαίσιο υπόθεσης επικίνδυνης οδήγησης, έπειτα από έλεγχο που έδειξε ότι κινούνταν με 129 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ./ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λεπούρων – Καρύστου, μέσα στον οικισμό Λεπούρων, όπου εκείνη την ώρα αστυνομικοί της Γ’ Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου πραγματοποιούσαν ελέγχους στο πλαίσιο δράσεων για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη τροχαίων.

Σε βάρος του 59χρονου επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου.

