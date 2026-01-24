Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η δραματική έκκληση της μητέρας – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» – Σενάρια τρίτου προσώπου και νέα στοιχεία

Σε εξέλιξη παραμένει το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομτέφ από το Ρίο Πατρών, με την οικογένειά της να ζει ημέρες αγωνίας από τις 8 Ιανουαρίου, όταν η ανήλικη έφυγε από το σπίτι χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Η μητέρα της απηύθυνε δημόσια δραματική έκκληση μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ζητώντας το μοναδικό που θεωρεί πλέον σημαντικό: ένα σημάδι ότι το παιδί της είναι καλά.

Με βουρκωμένα μάτια, η μητέρα της 16χρονης απευθύνθηκε απευθείας στη Λόρα, εκφράζοντας την αγάπη και την αγωνία της: «Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά».





Όπως τόνισε, η οικογένεια προσπαθεί να κρατήσει την ελπίδα ζωντανή, ενώ κάθε μικρό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της κόρης της θεωρείται πλέον κρίσιμο.

Τι γνωρίζει η οικογένεια για την εξαφάνιση

Η μητέρα δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η Λόρα ή αν κάποιος την έχει βοηθήσει να φύγει. Προσπαθεί να αναλύσει πιθανά κίνητρα, αναφέροντας ότι η κόρη της αντιμετώπιζε δυσκολίες στο σχολείο και είχε εκφράσει την επιθυμία να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιεί αγγλικά ή γερμανικά. Είχε επίσης αναζητήσει πληροφορίες για διαδικτυακά μαθήματα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια είχε ζητήσει τη βοήθεια ειδικού για να τη στηρίξει.





Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπήρχε κάποιο ημερολόγιο ή σαφές στοιχείο που να εξηγεί τις σκέψεις της, ενώ η επικοινωνία με φίλους και συμμαθητές είναι δύσκολη λόγω γλωσσικών εμποδίων, με τις Αρχές να έχουν αναλάβει την έρευνα.

Διαψεύδονται σενάρια κακοποίησης – «Δεμένη οικογένεια»

Η μητέρα της 16χρονης δηλώνει βαθιά πληγωμένη από πληροφορίες που κάνουν λόγο για καταπίεση ή δύσκολες συνθήκες στο οικογενειακό περιβάλλον, επιμένοντας ότι τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια κακοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια δεμένη οικογένεια. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου, σημειώνοντας ότι «ένα ανήλικο παιδί βρέθηκε μόνο του στην Αθήνα, σε μια πόλη που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Κάποιος τη βοηθά».





Το βίντεο με τον 58χρονο και τα νέα στοιχεία

Τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση είχε κυκλοφορήσει βίντεο που έδειχνε τη 16χρονη να συναντά έναν μεσήλικα άνδρα στην Πάτρα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία και σενάρια αρπαγής. Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, ο 58χρονος είχε συναντηθεί με τη Λόρα για να αγοράσει το κινητό της τηλέφωνο μέσω αγγελίας, έναντι περίπου 200 ευρώ, και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, δηλώνοντας ότι δεν τη γνώριζε προσωπικά και ότι στην αγορά παρευρισκόταν και η κόρη του.

Παρατείνεται το Amber Alert – Έκκληση για πληροφορίες

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την τύχη της ανήλικης. Το Amber Alert παραμένει ενεργό, ενώ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει εκ νέου έκκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Μια μικρή λεπτομέρεια από τον κόσμο της Λόρα

Μέσα στην αγωνία της, η μητέρα της αναφέρθηκε και σε μια λεπτομέρεια της καθημερινότητας της κόρης της, λέγοντας ότι αγαπούσε ιδιαίτερα τα ζώα και ότι στο σπίτι υπάρχει ένα σκυλάκι, η Σανέλ, που της λείπει πολύ. Ένα μικρό κομμάτι της ζωής της 16χρονης που πλέον μοιάζει μακρινό για την οικογένεια.

