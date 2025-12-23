Εξαγωγική ετοιμότητα και νέες αγορές: πρακτικά εργαλεία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

Στόχος της ημερίδας ήταν να δοθούν πρακτικά εργαλεία και ρεαλιστικές κατευθύνσεις στις επιχειρήσεις που θέλουν να βγουν στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην εξαγωγική ετοιμότητα, τη στρατηγική και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

23 Δεκ. 2025 16:12
Pelop News

Με ουσιαστική συμμετοχή περισσότερων από 40 επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Πάτρα, η ενημερωτική και εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Εξαγωγική Ετοιμότητα & Νέες Αγορές: Ευκαιρίες Ανάπτυξης για τις Επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Στόχος της ημερίδας ήταν να δοθούν πρακτικά εργαλεία και ρεαλιστικές κατευθύνσεις στις επιχειρήσεις που θέλουν να βγουν στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην εξαγωγική ετοιμότητα, τη στρατηγική και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από στελέχη με πραγματική εμπειρία στις εξαγωγές, καλύπτοντας όλο το φάσμα από τη στρατηγική έως την πράξη. Συγκεκριμένα η σύμβουλος ανάπτυξης εξαγωγών στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών, Ρούλα Παππά, ανέλυσε τα κρίσιμα ζητήματα στον σχεδιασμό εξαγωγικής στρατηγικής: έρευνα αγοράς, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δίκτυα διανομής, ρόλο των διεθνών εκθέσεων και την ανάγκη ουσιαστικού follow-up. Ο Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, Παντελής Γκάσιος, παρουσίασε τη δομή και τις προοπτικές της ισπανικής αγοράς, τις διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και τις πραγματικές ευκαιρίες – αλλά και τις προκλήσεις – για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας.

Ο Business Development Manager Germany και Πρόεδρος της Επιτροπής Τροφίμων & Ποτών του DHW, Τρύφων Κολιτσόπουλος, ανέλυσε σε βάθος τη γερμανική αγορά τροφίμων και ποτών, τα καταναλωτικά κριτήρια, τα κανάλια διανομής, τις πιστοποιήσεις και τι απαιτείται στην πράξη για επιτυχημένες εξαγωγές. Τέλος, η Food Exports Strategist, Ειρήνη Κουριαντάκη, εστίασε στη B2B online προβολή, το LinkedIn, τα ψηφιακά εργαλεία και τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, δείχνοντας πώς μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για έρευνα αγοράς, προσέγγιση αγοραστών και ανάπτυξη εξαγωγικών πωλήσεων.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα, να αξιολογήσουν το επίπεδο εξαγωγικής τους ετοιμότητας και να δικτυωθούν με ομιλητές και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ παρουσίασαν τις δράσεις προβολής και προώθησης που υλοποιεί η Περιφέρεια για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Στον  χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης,  Ανδρέας Φίλιας υπογράμμισε ότι: «η εξωστρέφεια δεν είναι θεωρητική επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, όταν στηρίζεται σε γνώση, σωστή προετοιμασία και στοχευμένες αγορές.»

Εξαγωγική ετοιμότητα και νέες αγορές: πρακτικά εργαλεία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας
