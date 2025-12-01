Εξαιρετικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ Νοεμβρίου από την κακοκαιρία “Adel” – Πάνω από 1.000 χιλιοστά σε σημεία της Ηπείρου

Η κακοκαιρία Adel που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα την Ήπειρο άφησε πίσω της εντυπωσιακά μεγάλες ποσότητες βροχής, καθιστώντας τον Νοέμβριο του 2025 έναν από τους πλέον “γεμάτους” μήνες σε υετό. Σύμφωνα με το εκτεταμένο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αυξημένες στη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Στον χάρτη που δημοσιοποίησε το Αστεροσκοπείο προκύπτει ότι τέσσερις σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, δεκατρείς σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, ενώ 33 σταθμοί ξεπέρασαν τα 400 χιλιοστά. Συνολικά, το 51% των ενεργών σταθμών της χώρας κατέγραψε ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου μετρήθηκαν 1.055 χιλιοστά, ποσότητα που ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.

Εστία έντονων φαινομένων τα Τζουμέρκα

Στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, οι καταγραφές ξεπέρασαν σε αρκετά σημεία τα 1.000 χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας την Ήπειρο ως μία από τις περιοχές που δέχονται τα υψηλότερα ύψη βροχόπτωσης στη χώρα.

Στα δεκάδα των μεγαλύτερων υετών οι τιμές του Νοεμβρίου 2025

Οι μηνιαίες τιμές που καταγράφηκαν στον Καταρράκτη και τα Λεπιανά Άρτας εντάσσονται πλέον στη λίστα των δέκα μεγαλύτερων μηνιαίων υετών από την έναρξη της λειτουργίας του δικτύου των αυτόματων σταθμών. Τα εντυπωσιακά αυτά ύψη εντάσσονται σε τρεις χαρακτηριστικές περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων:

Φεβρουάριος 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς)

Σεπτέμβριος 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας)

Νοέμβριος 2025 (κακοκαιρία Adel)

