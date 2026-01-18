Εξάποντο για Παναχαϊκή, Θύελλα – Παναιγιάλειος θέλουν νίκη

Η νίκη θα είναι βάλσαμο και θα την απελευθερώσει, η ισοπαλία είναι καλό αποτέλεσμα, ενώ η νίκη θα αγχώσει την Παναχαϊκή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Αυτά διακυβεύονται στο σημερινό (18/1) παιχνίδι με τον Πανθουριακό (γηπ. Μεσσηνιακού, 15.00) για την 16η αγωνιστική στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής.

Αν οι «κοκκινόμαυροι» νικήσουν, θα ξεφύγει έξι βαθμούς από την ομάδα της Μεσσηνίας και θα έχει ελπίδες για είσοδο στην εξάδα.

Με «Χ» διατηρεί τη διαφορά των τριών βαθμών, αλλά με ήττα, την πιάνει ο Πανθουριακός και θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις νίκες μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Σημειώστε και κάτι άλλο. Σε δύο παιχνίδι φέτος κόντρα στον Πανθουριακό, η Παναχαϊκή δεν έχει νικήσει. Εχασε στο ξεκίνημα της σεζόν για το Κύπελλο και έφερε ισοπαλία στο ματς του α’ γύρου 1-1 στο γήπεδο Προσφυγικών.

Η Παναχαϊκή θα παραταχθεί χωρίς τους τιμωρημένους Αγουρίδη, Τσεκούρα και Παπαευθυμίου, ενώ επανέρχεται ο Πετράτος.

Επίσης, ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Βαγγέλη Ντεντόπουλου από τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου.

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ «Φ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ»

Το παιχνίδι ανάμεσα στη Θύελλα και τον Παναιγιάλειο (γηπ. Φ. Αραβαντινός, 15.00) κλέβει την παράσταση από τα σημερινά (18/1) παιχνίδια του Ομίλου. Τοπικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να θέλουν νίκη για διαφορετικούς λόγους, οι γηπεδούχοι για την παραμονή και οι φιλοξενούμενοι επειδή θέλουν να παλέψουν για την άνοδο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Θύελλα – Παναιγιάλειος.

Οι φίλαθλοι του Παναιγιαλείου θα εισέλθουν στο γήπεδο αποκλειστικά από τη βόρεια είσοδο, η οποία βρίσκεται στο βάθος του κεντρικού πάρκινγκ, παραπλεύρως του ποταμού.

Οι φίλαθλοι της Θύελλας και οι ουδέτεροι θα εισέρχονται αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο του γηπέδου. Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διευκολυνθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος αντικειμένων που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρευρισκομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η τιμή του εισιτηρίου για τον αγώνα ορίζεται στα 7 ευρώ, ενώ η είσοδος για παιδιά κάτω των 14 ετών είναι δωρεάν.

Τα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής:

Λουτράκι – Ζάκυνθος (14.00)

Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός (15.00)

Ερμής Μελιγούς – Πύργος (15.00)

Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος (15.00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. ΓΚΟΛ Β. Πύργος 15 27-6 38 Ζάκυνθος 15 27-10 34 Παναιγιάλειος 15 24-12 33 Μιλτιάδης 15 25-14 27 Λουτράκι 15 16-12 21 Κόρινθος 15 25-24 20 Παναχαϊκή 15 21-21 18 Πέλοπας 15 11-24 18 Θύελλα Π. 15 14-21 16 Πανθουριακός 15 18-19 15 Ερμής Μελ. 15 10-23 9 Πανγυθεατικός 15 7-39 2

