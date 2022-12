Εξάρχεια: Μολότοφ κατά διμοιρίας και καμένα αυτοκίνητα – BINTEO

Ένταση επικράτησε στα Εξάρχεια το βράδυ της Πέμπτης, μετά από ρίψη μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Μεταξά.

Μια ομάδα περίπου 50 ατόμων πέταξαν βόμβες μολότοφ προς διμοιρία αστυνομικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν υποστεί φθορές 2 αυτοκίνητα.

Μάλιστα, λόγω της αδυναμίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να προσεγγίσει το σημείο, οι κάτοικοι βγήκαν με λάστιχα να σβήσουν την πυρκαγιά.

A little while ago, there was a sound bomb and molotov attack on the police waiting in Exarchiea. 3 cars are on fire. #εξαρχεια #antireport pic.twitter.com/ybeTuothbv

