Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center

Ο όμιλος AKTOR κεντρικός παίκτης στον κάθετο διάδρομο από ΗΠΑ προς Ευρώπη

19 Δεκ. 2025 11:21
Pelop News

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιχειρηματίες και πολιτικοί από τις ΗΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι από την Ευρώπη. Οι φωτογραφίες από τη συνάντηση δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες.

Η πρόσκληση συνδέεται με τις πρόσφατες επαφές του κ. Εξάρχου στις ΗΠΑ για θέματα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ενέργειας. Ο όμιλος AKTOR, μέσω της κοινοπραξίας Atlantic See LNG Trade SA (AKTOR και ΔΕΠΑ), αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη, μέσω του κάθετου διαδρόμου που διέρχεται από την Ελλάδα.

Η επιλογή της Ελλάδας για τον συγκεκριμένο διάδρομο αποδίδεται σε στρατηγική απόφαση του Λευκού Οίκου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε επίσης τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος βρισκόταν εκείνες τις ημέρες στην αμερικανική πρωτεύουσα.

