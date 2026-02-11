Εξαρθρώθηκε σπείρα κλοπών αυτοκινήτων που δρούσε από 2022 στην Αττική

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη κλοπών, πλαστογραφιών και εμπορίας κλεμμένων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην Αττική.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026, συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης σε περιοχές του Ασπροπύργου, της Αγίας Βαρβάρας, του Πειραιά, των Άνω Λιοσίων, των Σπάτων, της Καλλιθέας, του Ταύρου και του Μοσχάτου.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται, εκτός από τους 8 συλληφθέντες, ακόμη ένα άτομο που είναι έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα και ένας που αναζητείται. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν –κατά περίπτωση– σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απάτη με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία με όφελος άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022 και είχε ως κύριο αντικείμενο την κλοπή αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας υψηλής εμπορικής αξίας, καθώς και μοτοσυκλετών, από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Καθοριστική υπήρξε η συνεισφορά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία μέσω εργαστηριακής εξέτασης πειστηρίων συνέβαλε αποφασιστικά στην ταυτοποίηση και τεκμηρίωση της δράσης των μελών.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης περιλάμβανε:

Κεντρικό συντονισμό από 41χρονο, ο οποίος είχε δημιουργήσει εταιρεία-«φάντασμα» με «μπροστινό» πρόσωπο (48χρονο) για να αποκρύπτει τη δική του εμπλοκή, ενώ αναλάμβανε την πλαστογράφηση εγγράφων και την ταξινόμηση των κλεμμένων οχημάτων.

Αποσυναρμολόγηση και απόκρυψη οχημάτων σε αυτοσχέδια διαλυτήρια από 40χρονο και 39χρονο, οι οποίοι άλλαζαν συχνά τοποθεσίες.

Μεταφορά κλεμμένων ανταλλακτικών και διάθεσή τους στην αγορά από 38χρονο, ο οποίος λειτουργούσε και ως σύνδεσμος με αγοραστές.

Κλοπή οχημάτων κατόπιν παραγγελίας από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη, απόκρυψή τους σε ήσυχες οδούς, τοποθέτηση πλαστών πινακίδων και τελική παράδοση στα διαλυτήρια ή πώληση μέσω αγγελιών.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, καταστήματα, διαλυτήρια και χώρους στάθμευσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

36 κλεμμένα αυτοκίνητα

25 επιπλέον οχήματα που θα ελεγχθούν για τη νομιμότητα προέλευσής τους

13 υβριδικές μπαταρίες από κλεμμένα οχήματα

3 εγκέφαλοι αυτοκινήτων

Πλήθος ανταλλακτικών (ταμπλό, πόρτες, καπό, φτερά, ρεζερβουάρ κ.ά.)

Εξοπλισμός κλοπής (φορητός παρεμβολέας signal jammer, καταγραφικό μηχάνημα, συσκευή laser στερεάς κατάστασης, γεωεντοπιστής GPS)

Πλαστά έγγραφα ταξινόμησης, κλειδιά και άδειες κυκλοφορίας

15.000 ευρώ σε μετρητά

1.200 γραμμάρια κοκαΐνης

3.200 γραμμάρια κάνναβης

Πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων

Αλεξίσφαιρο γιλέκο, 3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 2 μεταλλικές σιδερογροθιές, μαχαίρι 28 εκ. και πλήθος κινητών τηλεφώνων

Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν 74 κλοπές οχημάτων και 2 απόπειρες, με το συνολικό παράνομο όφελος να υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της δράσης της οργάνωσης.

