Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στην Αιγιαλεία – Δύο συλλήψεις, ζημιά 65.000 ευρώ
26 Δεκ. 2025 11:27
Εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές σε βάρος πολιτών στην Αιγιαλεία, με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση (συμμορία) και διακεκριμένες κλοπές. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και τρίτος ημεδαπός άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πέντε υποθέσεις μέσα σε τέσσερις ημέρες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, το χρονικό διάστημα από 19 έως 23 Δεκεμβρίου 2025, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα και ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο δράσης (modus operandi), διέπραξαν συνολικά πέντε κλοπές στην Αιγιαλεία, εκ των οποίων δύο τετελεσμένες και τρεις απόπειρες.

Κατά τη δράση τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 31.500 ευρώ, καθώς και τιμαλφή συνολικής αξίας 33.500 ευρώ, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στις 65.000 ευρώ.

Το κόλπο με τη «διαρροή ρεύματος»

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος, επισκέπτονταν οικίες στον αστικό ιστό της πόλης του Αιγίου, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ζητούσαν από τα υποψήφια θύματά τους να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους λεκάνες με κοσμήματα, χρήματα, αλλά και αντικείμενα όπως μπαταρίες, θερμόμετρα και τηλεχειριστήρια, υποστηρίζοντας ότι «εκπέμπουν ακτινοβολία». Στη συνέχεια αφαιρούσαν τα αντικείμενα και αποχωρούσαν.

«Ghost phones» και κατασχέσεις

Προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις δηλωμένες σε ανύπαρκτα αλλοδαπά πρόσωπα, γνωστές ως «ghost phones».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα ένδυμα ως πειστήριο, καθώς και ένα αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Σημειώνεται ότι, εάν είχαν ολοκληρωθεί και οι απόπειρες κλοπών, οι δράστες θα αποκόμιζαν επιπλέον 6.300 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή αξίας 14.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη Έδρα Αιγίου), ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

