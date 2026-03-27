Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπραττε διαρρήξεις στην Πάτρα – Που είχαν «έδρα»

27 Μαρ. 2026 21:12
Πλήγμα στην εγκληματικότητα της Πάτρας κατάφερε η Ασφάλεια Πατρών, με την εξάρθρωση ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα αποτελούνταν από επτά νεαρά άτομα: τέσσερις 20χρονοι, δύο ανήλικους 14 ετών και έναν 13χρονο. Οι δράστες κινούνταν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως κατοικίες ως στόχους, με επίκεντρο την περιοχή των Προσφυγικών.

Από την έως τώρα έρευνα των Αρχών έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον έντεκα περιπτώσεις κλοπών, που αποδίδονται στη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία φαίνεται να δρούσε μεθοδικά και συντονισμένα.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών για περαιτέρω διαδικασίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή των υπόλοιπων μελών της ομάδας σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα για τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με τη δράση της συμμορίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περιοχών και να αποδοθεί πλήρως η δικαιοσύνη.

Η εξάρθρωση της ομάδας αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης δουλειάς των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών, που συνεχίζουν τις έρευνες για να περιορίσουν τη δράση οργανωμένων ομάδων κλοπών στην πόλη.

23:06 iPhone: Οι 5 βασικές αλλαγές του iOS 26.4 – Νέα εργαλεία και AI
22:52 Κομισιόν: Κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu με ενδείξεις διαρροής ευαίσθητων δεδομένων
22:41 Μαρινάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση
22:30 «Ναυμαχία» στο Παιδικό με νίκη του ΝΟΠ επί της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
22:29 Καμπανάκι από τους μεταφορείς για την εκτόξευση των τιμών καυσίμων
22:17 Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τρένο για Θεσσαλονίκη μετά από 2ωρη ταλαιπωρία
22:08 Ο Κώστας Βενετσάνος στην «Π»: «Οσο αντέχω, θα συνεχίσω!»
21:55 Μαρία Καρυστιανού: «Αναβολές και ανικανότητα υπονομεύουν τη δίκη για τα Τέμπη»
21:43 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου – «Απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο»
21:31 Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους οι 7 κατηγορούμενοι – Συνεχίζονται οι απολογίες
21:20 Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές το σαββατοκύριακο – Προειδοποίηση για νέα σοβαρή κακοκαιρία από 1η Απριλίου
21:12 Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπραττε διαρρήξεις στην Πάτρα – Που είχαν «έδρα»
21:04 Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει στα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ»
20:56 Αχαΐα – Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανησυχία στην αγορά από την εκρηκτική αύξηση τιμών – Σχεδόν +30% σε λίγες ημέρες
20:48 Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη – Εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη
20:40 Αφθώδης πυρετός: Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Τσιάρας
20:32 Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής με μαχαίρι 29 εκατοστών και στιλέτο πεταλούδα
20:24 Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς
20:10 Πανεπιστήμιο Πατρών: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών – Εμβληματικά έργα 15 εκ. ευρώ
20:08 Σιωπή και αναπάντητα ερωτήματα για τη 16χρονη Λόρα στο Βερολίνο
