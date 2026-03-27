Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπραττε διαρρήξεις στην Πάτρα – Που είχαν «έδρα»

Πλήγμα στην εγκληματικότητα της Πάτρας κατάφερε η Ασφάλεια Πατρών, με την εξάρθρωση ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα αποτελούνταν από επτά νεαρά άτομα: τέσσερις 20χρονοι, δύο ανήλικους 14 ετών και έναν 13χρονο. Οι δράστες κινούνταν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως κατοικίες ως στόχους, με επίκεντρο την περιοχή των Προσφυγικών.

Από την έως τώρα έρευνα των Αρχών έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον έντεκα περιπτώσεις κλοπών, που αποδίδονται στη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία φαίνεται να δρούσε μεθοδικά και συντονισμένα.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών για περαιτέρω διαδικασίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή των υπόλοιπων μελών της ομάδας σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα για τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με τη δράση της συμμορίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περιοχών και να αποδοθεί πλήρως η δικαιοσύνη.

Η εξάρθρωση της ομάδας αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης δουλειάς των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών, που συνεχίζουν τις έρευνες για να περιορίσουν τη δράση οργανωμένων ομάδων κλοπών στην πόλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



