Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανεξέταση Ξυλούρη ζητά η ΝΔ

Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζήτησε η Νέα Δημοκρατία με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, επισήμανε ότι μετά τη χθεσινή κατάθεση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο κ. Ξυλούρης οφείλει να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής για να εξηγήσει τις σχέσεις του με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

«Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί, πέρα από την υποχρέωση να κληθεί εκ νέου στη Δικαιοσύνη, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τη βίαιη προσαγωγή του», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διερεύνησης ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με έμφαση σε πιθανές σχέσεις στελεχών με πολιτικά πρόσωπα

