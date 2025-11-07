Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η κατάθεση Βορίδη, δείτε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση των ζητημάτων λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με στόχο την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων.

Η συνεδρίαση μεταδίδεται απευθείας από το κοινοβούλιο, με την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, για τη θητεία του να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κ. Βορίδης, που κατέχει σήμερα τη θέση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την περίοδο 2022-2023, όταν διαχειριζόταν το σχετικό χαρτοφυλάκιο.

