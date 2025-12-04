Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν σήμερα Χρήστος Μαγειρίας και Νίκος Μπουνάκης

Στις 10:00 σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Μπουνάκης, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Μπουνάκης είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στο Ηράκλειο, από όπου φέρονται να δηλώθηκαν ως ιδιόκτητα δημόσια εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. Η πλευρά του Μπουνάκη έχει απορρίψει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κάνοντας λόγο για συκοφαντίες από τη ΝΔ.

Δεύτερος μάρτυρας θα είναι ο Χρήστος Μαγειρίας, κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης της Ferrari στην οποία είχε φωτογραφηθεί η αγρότισσα Πόπη Σεμερτζίδου. Οι αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα είχαν αποτελέσει στοιχείο για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η Αρχή κάνει λόγο για «μεθοδευμένο σχέδιο», με αλλαγές λογαριασμών μεταξύ μελών της οικογένειας ώστε οι κοινοτικές επιδοτήσεις να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Ο κ. Μαγειρίας θα δώσει επίσης εξηγήσεις για κέρδη που δήλωσε από τυχερά παιχνίδια.

Αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης

Παράλληλα, η ΝΔ ζήτησε να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του Χρήστου Μαγειρία και του Ανδρέα Στρατάκη, γνωστού ως «χασάπη», προκαλώντας νέα αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, η οποία απείχε από την ψηφοφορία. Από πλευράς ΝΔ τονίστηκε ότι η στάση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με την παραπομπή των εμπλεκομένων και την έρευνα για τα ποσά που φέρονται να κέρδισαν από τυχερά παιχνίδια.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του χαρακτήρισε την πρόταση της ΝΔ «επικοινωνιακή παράσταση» και κατήγγειλε προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ τόνισε ότι οι πρώτες καταθέσεις που θα έπρεπε να διαβιβασθούν στη Δικαιοσύνη είναι αυτές των κ. Βορίδη και Παππά για διερεύνηση τυχόν ψευδορκίας. Οι πηγές του κόμματος επισήμαναν επίσης τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις συχνές αλλαγές διοικήσεων και διευθυντών, αλλά και τις περιπτώσεις απόκρυψης στοιχείων και καταγγελιών, όπως επιβεβαίωσε η ορκωτή ελέγκτρια Δέσποινα Μαρκοπούλου στις καταθέσεις της για τα έτη 2021-2022.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τα βασικά ευρήματα αφορούσαν λανθασμένες πληρωμές, πληρωμές χωρίς επαρκείς ελέγχους και συστηματικά κενά στην εποπτεία των διαδικασιών, ενώ η ίδια ανέφερε ότι ενημέρωσε εγγράφως και προφορικά τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα προβλήματα. Παρά τις παρατηρήσεις της, δεν έδωσε πλήρη εξήγηση για τον τρόπο άσκησης της εποπτείας της, ενώ αναφέρθηκε σε συχνές αλλαγές στελεχών που επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του χαρακτήρισε τις ενέργειες της ΝΔ «προπέτασμα καπνού», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις χωρίς ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών, ενώ ζητά την προσκόμιση από τις φορολογικές αρχές και τις δικογραφίες όλων των στοιχείων που αφορούν τους μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ο κ. Μαγειρίας και η κ. Σεμερτζίδου. Το κόμμα επέμεινε ότι κανένας μάρτυρας δεν μπορεί να απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση και ότι η δημοσιότητα της διαδικασίας είναι θεμελιώδης.

