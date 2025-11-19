Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Οι ερωτήσεις για τις επιδοτήσεις σε βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, η «τεχνική λύση» του ΟΠΕΚΕΠΕ και η σχέση του μάρτυρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη οδήγησαν σε θερμό επεισόδιο και τελική διακοπή της συνεδρίασης.

Ένταση επικράτησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Τζεδάκη, ξέσπασε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής αναγκάστηκε τελικά να διακόψει τη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό συντάκτη Γιώργο Λυκουρέντζο, ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι είχε λάβει επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στη Νάουσα και στα Άγραφα, παρότι κατάγεται από τον Μυλοπόταμο. Υποστήριξε ότι οι εκτάσεις αυτές του αποδόθηκαν «αυτόματα» μέσω της τεχνικής λύσης από το εθνικό απόθεμα. Η αναφορά του ότι «το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο αριθμός των ζώων αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και η τεχνική λύση», από την οποία και ο ίδιος είχε λάβει χρήματα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε πως όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν περιποιούν τιμή στη χώρα», διευκρινίζοντας ότι δεν είχε προσωπική εικόνα για τις επιδοτήσεις.

Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ό,τι ακούω από τα φώτα της δημοσιότητας. Εγώ ασχολούμαι με την χάραξη αγροτικής πολιτικής στην Κρήτη. Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου να ξέρω τον αριθμό των ζώων. Δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που δηλωνόταν».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης έθεσε ερωτήσεις για τη σχέση του μάρτυρα με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, πυροδοτώντας αντιδράσεις από τα έδρανα του κόμματος.

Ο διάλογος εξελίχθηκε ως εξής:

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;

Σ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. Τουλάχιστον 10 – 12 χρόνια.

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είστε προσωπικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη;

Σ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Έχουμε μια πολιτική σχέση. Στηρίζω κάθε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, καθαρός πολιτικός, πιστεύω ότι θέλει να προσφέρει για το καλό της πατρίδας και για αυτό τον στηρίζω.

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τον είχατε ενημερώσει για την εικόνα που υφίσταται στην Κρήτη;

Σ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Και εγώ ενημερώθηκα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για αυτά τα θέματα. Και εγώ από τα μέσα τα έμαθα… Δεν είναι δουλειά μου να μετρώ αιγοπρόβατα. Δουλειά είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δουλειά σας είναι, από το 2011, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση.

ΕΥ. ΛΙΑΚΟΥΛΗ (ΠΑΣΟΚ): Τι είναι αυτό; τι είναι αυτό; Τραμπουκισμός λέγεται.

Σ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο.

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολη θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν ο μάρτυρας…

ΕΥ. ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Δεν σας βγαίνει.

Η κατάσταση ξέφυγε περισσότερο όταν ο εισηγητής της Ν.Δ. ρώτησε τον μάρτυρα πώς γίνεται να λαμβάνει επιδοτήσεις για βοσκοτόπια σε Νάουσα και Άγραφα, ενώ είναι κάτοικος Κρήτης.

Ο διάλογος συνεχίστηκε:

Σ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Μόνο του τα έβαζε το σύστημα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να κάνω ενοικιαστήρια σε άλλη περιοχή.

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Αυτό σας το έχει βάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να το κάνετε; Τη μία χρονιά βοσκοτόπια στη Νάουσα, την άλλη στα Άγραφα;

Σ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Πάω και κάνω την αίτηση και ενεργοποιώ και τα υπόλοιπα 100 στρέμματα, μόνο του το σύστημα πάει και τα δηλώνει. Αυτή είναι η διαδικασία.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο μάρτυρας απευθύνθηκε ειρωνικά προς τον κ. Λαζαρίδη:

Σ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Αυτός θα είναι ο τίτλος της Ομάδας Αλήθειας;

Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Εδώ δεν θα κάνετε μαγκιές κύριε Τζεδάκη. Δεν φταίει η Ομάδα Αλήθειας που έχετε βοσκοτόπια στη Νάουσα.

Μετά την κλιμάκωση, ο πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε τη συνεδρίαση.

