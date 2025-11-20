«Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ»: Ο «Χασάπης» ξεσπά στην Εξεταστική – «Μου διαλύετε το σπίτι για πολιτικό παιχνίδι»

Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος από τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», που δεν εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης») έδωσε κανονικά το παρών, διαψεύδοντας κάθε σχέση με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την αρχή της κατάθεσής του, επανέλαβε πολλές φορές ότι η καθημερινή του στοχοποίηση έχει πλήξει την οικογένειά του.

«Με κατηγορείτε κάθε μέρα και με έχετε καταδικάσει. Κινδυνεύετε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Να αφήσετε ήσυχο το σπίτι μου. Από πού προκύπτει η ενοχή μου; Πείτε μου ποια είναι η κατηγορία», είπε, τονίζοντας ότι επί δεκαετίες ελέγχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς ποτέ να έχει βρεθεί σε παράβαση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του λαμβάνουν μικρές επιδοτήσεις, ενώ οι λογαριασμοί του είναι ήδη δεσμευμένοι από ΕΦΚΑ και εφορία λόγω της συμμετοχής του σε υπερχρεωμένο συνεταιρισμό στο παρελθόν. «Υπήρχε ηρεμία στην οικογένειά μου. Ένα πρωί το όνομά μου βρέθηκε στις αρνητικές αναφορές αυτής της ιστορίας. Λένε ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία. Αυτό μου έχει δημιουργήσει ψυχολογική πίεση και οικονομική ζημιά», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο προσωνύμιο «Χασάπης», είπε ότι του το απέδωσαν τα ΜΜΕ. «Είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό. Εμείς έχουμε κρεοπωλείο. Ο κόσμος στον τόπο μου με ξέρει ως Ανδρέα», υπογράμμισε.

Πολιτικές αναφορές και αλλαγή πορείας

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το πολιτικό του παρελθόν, ο Στρατάκης δήλωσε «πολιτικά άστεγος». «Ήμουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ψηφίζαμε. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς. Το 2019 κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ. Στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε τον Μάκη Βορίδη πριν την περίοδο που συνεργάστηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ επανέλαβε ότι είναι φίλος του Γιώργου Ξυλούρη, με τον οποίο διατηρεί και επαγγελματική σχέση.

Ένταση με τον Κώστα Μπάρκα

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, ανέλαβε την εξέταση του μάρτυρα. Ο Στρατάκης απάντησε με ιδιαίτερη ένταση στην ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Την οικογένειά μου έχετε στοχοποιήσει πολιτικά. Πού είμαι στη δικογραφία; Να μου πείτε πού αναφέρομαι. Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου. Και εσύ, όταν βγαίνεις στα αθηναϊκά πάνελ…».

Ο Μπάρκας ζήτησε να του απευθύνεται στον πληθυντικό και να ανακαλέσει, κάτι που ο μάρτυρας αρνήθηκε.

Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρέθηκαν η προσωπική του στοχοποίηση, η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η απουσία του «Φραπέ», που πλέον έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις. Ο Στρατάκης επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις και ότι οι κατηγορίες εναντίον του βασίζονται αποκλειστικά σε δημοσιότητα και όχι σε στοιχεία.

