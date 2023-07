Εξι νέα πρόσωπα στο πλευρό του υποψήφιου Δημάρχου Πατρέων Πέτρου Ψωμά

Συνεχίζει δυναμικά τις ανακοινώσεις νέων υποψηφίων η δημοτική παράταξη σπιράλ με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Πατρέων Πέτρο Ψωμά, συμπληρώνοντας το ψηφοδέλτιο ενόψει των δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου.

Πρόκειται για έξι νέα πρόσωπα, με όραμα, σχέδιο και κυρίως όρεξη για τη δημιουργία μιας Πάτρας πιο ανθρώπινης, σύγχρονης και προσβάσιμης σε όλους τους δημότες μας.

Ειδικότερα, στο ψηφοδέλτιο του σπιράλ εντάσσονται οι κυρίες Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, καθηγήτρια-επιχειρηματίας, με στόχο την «αναμόρφωση της πόλης μας», Ματίνα Λαδικού, εγκληματολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, γιατί όπως τονίζει «η ευημερία της πόλης μας ξεκινά από τους ανθρώπους της» και Τζία Σαρακίνη, συντηρήτρια έργων τέχνης, «για μια εκσυγχρονισμένη καλαίσθητη Πάτρα». Επίσης υποψήφιοι θα είναι οι συνταξιούχοι Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, πρώην διευθυντής ξενοδοχείου Αστήρ, για την «αναβάθμιση του Δήμου σε όλους τους τομείς» και Τάσος Πετράκος, «για την Πάτρα που θέλουμε και αγαπάμε!» και ο επιχειρηματίας Γιώργος Ψωμιάδης για «να γίνει επιτέλους η Πάτρα ευρωπαϊκή πόλη».

ΟΙ 6 ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

1. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους

Συνταξιούχος (Πρώην διευθυντής ξενοδοχείου ΑΣΤΗΡ)

#αθλητισμός

«Αναβάθμιση του Δήμου σε όλους τους τομείς»

«Πιστεύοντας ότι ο Δήμος μας χρειάζεται να μπει στον δρόμο της δημιουργίας και της ανάπτυξης και αφουγκραζόμενος τα μηνύματα των καιρών και των συμπολιτών μας, αποφάσισα να συμμετέχω στις εκλογές του Οκτωβρίου με τον συνδυασμό σπιράλ, με επικεφαλής τον συνδημότη Πέτρο Ψωμά. Θεωρώ ότι διαθέτουμε τις προϋποθέσεις, αλλά και τη δυναμική ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας. Ο συνδυασμός μας έχει στις τάξεις του το πιο αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και πάνω απ’ όλα δεν έχει χρώματα και κόμματα. Έχει ενότητα, ομοψυχία και τον δικό του αυτοδιοικητικό λόγο. Η αξιοπρέπεια, το ήθος, η διαφάνεια και η εργατικότητα, είναι οι άξονες στους οποίους θα κινηθούμε και δεσμευόμαστε γι’ αυτό».

Ο Κώστας Αποστολόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1957. Είναι γιος του Λάμπη και της Τασίας το γένος Καλπούρου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΑΒΣΠ) και μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά. Εργάστηκε 38 χρόνια ως διευθυντής στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πάτρας. Έχει διατελέσει πρόεδρος του ΑΕΟ Σπόρτινγκ Πατρών, μέλος ΔΣ του Εθνικού Κολυμβητηρίου Πάτρας, πρόεδρος Ένωσης σωματείων χάντμπολ Πελοποννήσου, μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας χάντμπολ και υπεύθυνος εθνικών ομάδων, μέλος ΔΣ της Παναχαϊκής ΓΕ, μέλος ΔΣ και Γεν. αρχηγός ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ Παναχαϊκής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παναχαϊκής ΠΑΕ και πρόεδρος Παναχαϊκής ΠΑΕ και πρόεδρος ΦΩΣΤΗΡΑ Οβρυάς. Έχει δύο γιούς, τον Δημήτρη και τον Άρη.

2. Αργυροπούλου Κωνσταντίνα του Γεωργίου

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας – Επιχειρηματίας

#παιδεία

«Αναμόρφωση της πόλης μας»

Η Κωνσταντίνα Αργυροπούλου γεννήθηκε στην Ανδραβίδα Ηλείας το 1979. Σπούδασε English Literature (1999-2002) στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο University of Wales, Lampeter (U.K.) απ’ όπου αποφοίτησε με βαθμό « Third Class Honours». Συνέχισε αποκτώντας τον μεταπτυχιακό της τίτλο (2002-2003) από το τμήμα Social Anthropology με ειδίκευση στο πεδίο «Αdvertising and Consumption». Συμμετείχε σε πάρα πολλά σεμινάρια εξειδίκευσης στην Αγγλική Φιλολογία, σε σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης και σε συνέδρια και ημερίδες. Διατηρεί επιχείρηση στην Πάτρα και είναι ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στον Άγιο Βασίλειο. Είναι παντρεμένη με τον Πατρινό Χρήστο Τσέλη και είναι μητέρα διδύμων κοριτσιών ηλικίας ενός έτους.

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές του 2023 με τον Πέτρο Ψωμά και τη δημοτική παράταξη σπιράλ, γιατί αποτελεί ανεξάρτητο συνδυασμό που δεν ταυτίζεται με κάποιον συγκεκριμένο κομματικό φορέα και προτάσσει τα καθημερινά θέματα της πόλης παρουσιάζοντας ένα οργανωμένο πρόγραμμα. Αποδέχτηκα την πρόσκληση του Πέτρου Ψωμά να συμμετάσχω ως υποψήφια του συνδυασμού του για να προσφέρω με την κοινωνική εμπειρία μου στον τόπο και τον συνάνθρωπο. Να ενισχύσω τον κοινό αγώνα των συμπολιτών μου. Να ενδυναμώσω την παιδεία και την επιμόρφωση των Πατρινών. Να προσφέρω σε θέματα πολιτιστικής δράσης. Να σχεδιάσω προγράμματα δράσης για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών. Να βελτιώσω την ποιότητα ζωής των Πατρινών. Να δραστηριοποιηθώ στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης. Να συμβάλω στο κοινό όραμα για την αναγέννηση της Πάτρας

3. Λαδικού Αδαμαντία (Ματίνα) του Φωτίου

Εγκληματολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

#κοινωνία

«Η ευημερία της πόλης μας ξεκινά από τους ανθρώπους της»

«Με ρωτούν συχνά «Γιατί οι άνθρωποι περπατούν θυμωμένοι στην πόλη μας;» Γνωρίζοντας πολύ καλά πως η ποιότητα ζωής και η ψυχική μας υγεία επηρεάζονται βαθύτατα από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, αποφάσισα να συμβάλω κι εγώ στην προσπάθεια να μετατρέψουμε την πόλη μας σε ένα φιλόξενο μέρος, που τιμά την κληρονομιά του και ταυτόχρονα αγκαλιάζει την πρόοδο. Επέλεξα την ομάδα του Πέτρου Ψωμά, σπιράλ, διότι η δέσμευσή τους για ουσιαστική ανάπτυξη μου ενέπνευσε την εμπιστοσύνη πως μαζί μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τις πραγματικές δυνατότητες της πόλης μας. Οφείλουμε να βελτιώσουμε το αστικό τοπίο και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των πολιτών. Μας αξίζει το χαμόγελο!»

Η Ματίνα Λαδικού γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1989 και από την ηλικία των 2 ετών ζει στην Πάτρα. Ξεκίνησε τις σπουδές της στην Κοινωνιολογία και έπειτα συνέχισε με Master στην Εγκληματολογία, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων και εργαστηρίων με θέματα κοινωνικού προβληματισμού και έλαβε εθελοντικά μέρος σε ομάδες, που ως στόχο είχαν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συνέχισε την πορεία της με πιστοποιημένα προγράμματα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την ΑΣΠΑΙΤΕ και το NLP University και μετεκπαιδεύτηκε σε τομείς όπως η Συμβουλευτική, η Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων, η Εμψύχωση Ομάδων, τα Παιδαγωγικά, η Παιδοψυχολογία, η Αυτοβελτίωση, η Ηγεσία κ.α.

Θεωρώντας πως η γνώση δε σταματά ποτέ, συνέχισε τις σπουδές της στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας τριετούς φοίτησης και της Βιοθυμικής ψυχοθεραπείας – Κλινικής Ύπνωσης. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στο κέντρο της Πάτρας. Συμμετέχει στην προαγωγή του πολιτισμού και της παράδοσης με τη συμμετοχή της σε χορευτικά τμήματα παραδοσιακού χορού και παραστάσεις ερασιτεχνικού θεάτρου.

4. Πετράκος Αναστάσιος του Βλάση

Συνταξιούχος

#τουρισμός

«Για την Πάτρα που θέλουμε και αγαπάμε!»

«Ως ενεργός πολίτης με ενδιαφέρει να δω τις καλές πρακτικές των άλλων πόλεων που έχω επισκεφτεί στο πλαίσια της εργασίας μου, να εφαρμόζονται στην Πάτρα. Θεωρώ ότι το σπιράλ προσφέρει την ευκαιρία να αλλάξει η πόλη μας νοοτροπία και πορεία, για να μπει ξανά στην ανάπτυξη. Πιστεύω ότι στο επίκεντρο της βελτίωσης του Δήμου είναι η εικόνα της πόλης, με καθαριότητα, πράσινο και ελεύθερους χώρους για αναψυχή καθώς και με τη δημιουργία σύγχρονης μαρίνας για ελλιμενισμό σκαφών κάθε είδους, που θα τονώσει τη φήμη, την οικονομία και τον τουρισμό της Πάτρας».

Ο Τάσος Πετράκος είναι Πατρινός και συνταξιούχος του ΝΑΤ. Είναι απόφοιτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. Επί 20 χρόνια άσκησε την οικογενειακή του τέχνη ως χρυσοχόος και μετά, για άλλα 20 ασχολήθηκε με τη ναυτοσύνη δουλεύοντας σε μεγάλα κρουαζιερόπλοια ως θαλαμηπόλος αλλά και στη στεριά σε ξενοδοχεία των Κυκλάδων.

5. Σαρακίνη Γεωργία (Τζία) του Ανδρέα

Συντηρήτρια έργων τέχνης

#πολιτισμός

«Για μια εκσυγχρονισμένη καλαίσθητη Πάτρα»

«Ζώντας τα τελευταία τριάντα χρόνια στις ΗΠΑ ερχόμουν στην Πάτρα μόνο για διακοπές. Η φθορά λόγω εγκατάλειψης, βανδαλισμού και αδιαφορίας από τον Δήμο τα τελευταία χρόνια είναι πολύ αισθητή. Δυστυχώς αυτό που γίνεται συνήθεια αρχίζει να φαίνεται φυσιολογικό. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια άνθισης στην Πάτρα τα τελευταία χρόνια, παρά την προνομιακή γεωγραφική της θέση και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα αστικό κέντρο που θα μπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης όλο τον χρόνο. Αποφάσισα με χαρά και τιμή να συμπορευτώ με την ομάδα του σπιράλ, με υποψήφιο Δήμαρχο τον οραματιστή και δυναμικό Πέτρο Ψωμά. Μελετώντας τα 18 σημεία του προγράμματός του οραματίζομαι κι εγώ τον εκσυγχρονισμό της Πάτρας που της αξίζει. Αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο μου με τον καλύτερο τρόπο θα βάλω το λιθαράκι μου για μια καλύτερη Πάτρα για όλους μας».

Η Τζία Σαρακίνη γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Πατρών. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής σε εικαστικά εργαστήρια, όπως του Σώκαρη στην Πάτρα και του Βογιατζή στην Αθήνα. Σπούδασε Μουσειολογία και Συντήρηση έργων τέχνης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Τέχνης στην Φλωρεντία της Ιταλίας. Δούλεψε ως επιμελήτρια για έναν χρόνο στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών και αρκετά χρόνια στην ΣΤ´ Αρχαιολογική Υπηρεσία Πατρών ως συντηρήτρια στις βυζαντινές εικόνες και τοιχογραφίες. Ταυτόχρονα, την κέρδισε στον αθλητισμό ο υγρός στίβος και έπαιξε στην πρώτη γυναικεία water polo ομάδα του ΝΟΠ. Έφυγε για την Αμερική το 1995 όπου γέννησε και μεγάλωσε τις δυο κόρες της και τον γιο της. Παρακολούθησε μαθήματα βοτανικού σχεδίου για δυο χρόνια στο Ringling College of Art της Σαρασότα στη Φλόριντα και κολύμπησε στην ομάδα masters της πόλης αυτής για 10 χρόνια. Εδώ και τρία χρόνια έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και την γενέτειρά της, την Πάτρα.

6. Ψωμιάδης Γιώργος του Σωκράτη

Επιχειρηματίας

#ανάπτυξη

«Να γίνει επιτέλους η Πάτρα ευρωπαϊκή πόλη»

«Ταξιδεύω τακτικά στην Ελλάδα και τον κόσμο και διαπιστώνω συνεχώς τις αναξιοποίητες δυνατότητες που έχει η Πάτρα. Με συντονισμό και μεθοδικότητα, αυτή η πόλη μπορεί να αλλάξει και η ζωή όλων των κατοίκων της να αναβαθμιστεί. Ζούμε σε μια πανέμορφη περιοχή γεωγραφικά αλλά προβληματική πολιτικά. Η γκρίνια και η μιζέρια δεν αρμόζουν στην Πάτρα και τους Πατρινούς. Συμμετέχω στο σπιράλ γιατί είναι η μόνη παράταξη που έχει τόσο δουλεμένο πρόγραμμα και ικανά στελέχη, τα οποία μπορούν να διοικήσουν άμεσα τον Δήμο και η πόλη να ξεκινήσει να αλλάζει από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες.»

Ο Γιώργος Ψωμιάδης είναι απόφοιτος Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (BSc) από το Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ Τζόν Μούρς και Μάρκετινγκ (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ. Ασχολείται με το εμπόριο στον τομέα των εισαγωγών – εξαγωγών, εκπροσωπώντας πολυεθνικές εταιρίες. Έχει διατελέσει σύμβουλος στο Αρκτικό Διαμέρισμα καθώς και ειδικός συνεργάτης Δημάρχου Πατρέων με εξειδίκευση στη Λιμενική Ζώνη και τη Μαρίνα. Παράλληλα, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας» ενώ έχει εργαστεί και ως σύμβουλος επικοινωνίας και προώθησης του Πατρινού Καρναβαλιού. Ασχολείται εθελοντικά με τη διάσωση ζωών, την προστασία τους και τα δικαιώματά τους, ενώ η εταιρία του αποσπά συνεχώς βραβεύσεις ως vegan εταιρία της χρονιάς.