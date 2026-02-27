Έξι πλανήτες “παρελαύνουν” στον ουρανό – Ορατό και από την Ελλάδα το σπάνιο θέαμα

Ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα αναμένεται να χαρίσει το φετινό σαββατοκύριακο στους φίλους της αστροπαρατήρησης, καθώς έξι πλανήτες θα είναι ταυτόχρονα ορατοί στον βραδινό ουρανό, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Το φαινόμενο θα είναι ορατό και από την Ελλάδα, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου οι συνθήκες θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, οι Mercury, Venus, Saturn και Jupiter θα μπορούν να εντοπιστούν με γυμνό μάτι. Για τον Uranus και τον Neptune θα χρειαστούν κιάλια ή τηλεσκόπιο, καθώς η φωτεινότητά τους δεν επαρκεί για εύκολη παρατήρηση χωρίς εξοπλισμό.

Το φαινόμενο που συχνά αποκαλείται «πλανητική παρέλαση» αφορά την οπτική ευθυγράμμιση πολλών πλανητών στο ίδιο περίπου τμήμα του ουρανού, όπως τους βλέπουμε από τη Γη. Αν και δεν πρόκειται για απόλυτη ευθεία στις τροχιές τους, οι πλανήτες κινούνται περίπου στο ίδιο επίπεδο, κάτι που επιτρέπει τη σχετική “συγκέντρωσή” τους σε μία πλευρά του ουρανού.

Πού να στρέψετε το βλέμμα

Αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας θα εμφανιστούν χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Για τον Ερμή και την Αφροδίτη απαιτείται καθαρός ορίζοντας, καθώς θα βρίσκονται πολύ κοντά στη γραμμή του ηλιοβασιλέματος.

Ο Ουρανός θα είναι πιο ψηλά, στον αστερισμό του Ταύρου, και θα παραμείνει ορατός για περισσότερη ώρα, διευκολύνοντας όσους διαθέτουν κιάλια. Ο Δίας θα ξεχωρίζει εύκολα στον αστερισμό των Διδύμων, χάρη στη μεγάλη του λαμπρότητα, και θα παραμείνει ορατός για μεγάλο μέρος της νύχτας, ακόμη και από περιοχές με έντονη φωτορύπανση.

Σύμφωνα με την εφαρμογή Star Walk, η πιο εντυπωσιακή εικόνα αναμένεται στις 28 Φεβρουαρίου, αν και η ακριβής εμπειρία εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση. Η Αθήνα συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου η ημερομηνία αυτή προσφέρει ιδανικές συνθήκες παρατήρησης.

Πόσο σπάνιο είναι;

Η ταυτόχρονη θέαση έξι πλανητών δεν είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά ούτε και εξαιρετικά σπάνιο. Πολύ πιο ασυνήθιστη θεωρείται η ορατότητα επτά πλανητών μαζί, όπως είχε συμβεί τον Φεβρουάριο του 2025 και δεν αναμένεται να επαναληφθεί σύντομα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες ευθυγραμμίσεις είναι συναρπαστικές, καθώς επιτρέπουν σε έναν παρατηρητή να «επισκεφθεί» πολλούς πλανητικούς κόσμους μέσα σε μία μόνο βραδιά, έστω και με το βλέμμα.

Μικρά μυστικά για καλύτερη θέαση

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται λίγη υπομονή: τα μάτια χρειάζονται μερικά λεπτά στο σκοτάδι για να προσαρμοστούν. Αποφύγετε τα έντονα λευκά φώτα και επιλέξτε ένα σημείο με όσο το δυνατόν λιγότερη φωτορύπανση. Μια καρέκλα ή μια κουβέρτα μπορεί να κάνουν τη διαδικασία πιο άνετη, ειδικά αν σκοπεύετε να παραμείνετε αρκετή ώρα κοιτώντας ψηλά.

Ακόμη κι αν οι νεφώσεις δεν επιτρέψουν την ιδανική παρατήρηση το Σαββατοκύριακο, αρκετοί από τους πλανήτες θα συνεχίσουν να είναι ορατοί και τις επόμενες ημέρες. Στις 7 και 8 Μαρτίου, για παράδειγμα, η Αφροδίτη και ο Κρόνος θα εμφανιστούν πολύ κοντά μεταξύ τους, προσφέροντας ένα ακόμη όμορφο ουράνιο στιγμιότυπο.

Το μόνο που μένει, λοιπόν, είναι ένας καθαρός ουρανός – και η διάθεση να σηκώσουμε για λίγο το βλέμμα από τη Γη.

