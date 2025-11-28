Εξιχνίαση κλοπής άνω 23.000 ευρώ σε σπίτι στην Αιγιάλεια

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε σπίτι μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων αλλοδπού σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 14/7/2025, το απόγευμα, σε περιοχή της Αιγιαλείας, διέρρηξε εξοχική οικία και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 23.500 ευρώ και διάφορα κοσμήματα.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιγιαλείας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου, ενώ όπως διαπιστώθηκε εκκρεμεί σε βάρος του Ένταλμα Σύλληψης του Ανακριτή Ιωαννίνων για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγιαλείας.

