Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών στη Γαστούνη – Ταυτοποιήθηκαν πέντε δράστες, συνελήφθη μία γυναίκα

09 Ιαν. 2026 13:54
Στην εξιχνίαση δύο υποθέσεων κλοπών που είχαν σημειωθεί στη Γαστούνη Ηλείας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα.

Οι κλοπές είχαν διαπραχθεί στις 27 Δεκεμβρίου 2025 και στις 8 Ιανουαρίου 2026, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία πέντε κατηγορούμενων και συνελήφθη μία γυναίκα.

Διάρρηξη σε οικία – Τέσσερις νεαροί κατηγορούμενοι

Στην πρώτη περίπτωση σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 17, 18, 18 και 19 ετών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι στις 27-12-2025 εισήλθαν σε οικία ημεδαπού άνδρα στη Γαστούνη και αφαίρεσαν:

  • κοσμήματα αξίας περίπου 400 ευρώ,

  • πορτοφόλι που περιείχε 100 ευρώ,

  • καθώς και διάφορα μικροαντικείμενα.

Κλοπή πορτοφολιού – Σύλληψη γυναίκας

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας μία ημεδαπή γυναίκα, η οποία αφαίρεσε από γυναίκα το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε 100 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στον Εισαγγελέα η δικογραφία

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

