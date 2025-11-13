Εξιχνιάστηκαν, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τέσσερις περιπτώσεις απατών και σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος δυο ανδρών (ημεδαπός – αλλοδαπός), τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι δυο κατηγορούμενοι από τις 29-4-2025 έως τις 25-06-2025 προσποιούμενοι τους αστυνομικούς του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τέσσερις ιδιοκτήτες και υπαλλήλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρήγγειλαν γεύματα, καφέδες και άλλα προϊόντα.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από τους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους των καταστημάτων να μεταβούν σε περίπτερα και να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες, συνολικής αξίας -550- ευρώ, για να τις φέρουν μαζί με την παραγγελία και χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι χρειάζονταν τον κωδικό της κάρτας, τον ζητούσαν και αποσπούσαν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά .

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

