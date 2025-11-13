Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων ανδρών

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία - Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων ανδρών
13 Νοέ. 2025 15:30
Pelop News

Εξιχνιάστηκαν, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τέσσερις περιπτώσεις απατών και σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος δυο ανδρών (ημεδαπός – αλλοδαπός),  τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι δυο κατηγορούμενοι από τις 29-4-2025 έως τις 25-06-2025 προσποιούμενοι τους αστυνομικούς του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τέσσερις ιδιοκτήτες και υπαλλήλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρήγγειλαν γεύματα, καφέδες και άλλα προϊόντα.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από τους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους των καταστημάτων να μεταβούν σε περίπτερα και να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες, συνολικής αξίας -550- ευρώ, για να τις φέρουν μαζί με την παραγγελία και χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι χρειάζονταν τον κωδικό της κάρτας, τον ζητούσαν  και αποσπούσαν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά .

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη – Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο
17:44 Μόλις 6′ από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ζωής για το μωρό
17:36 Φαρμάκης στην ΕΝΠΕ: «Τώρα είναι η ώρα για μία σημαντική επένδυση στην Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή Ελλάδα!»
17:29 «Στις λεπτομέρειες, τη νίκη με τον Έσπερο Λαμίας»
17:24 Πετρόπουλος: «Περισσότεροι οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι από τις διαθέσιμες διαδρομές»
17:15 Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!
17:10 Αλέξης Μητρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η οικονομική ελίτ επαναφέρει τον Τσίπρα»
17:07 Μενδώνη: «Μας ενδιαφέρει ως ζωντανό κύτταρο δημιουργίας»
16:58 Ημερίδα από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος
16:44 Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
16:40 Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς – Φωτογραφίες
16:34 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της «Π»
16:26 Το Ταξί Express Πάτρας Ανεβάζει… Αυλαία! Συμπαραγωγός σε Νέα Θεατρική Κωμωδία στην Πόλη
16:18 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χριστόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη
16:10 σπιράλ: Η συνετή διαχείριση των λυμάτων είναι έργο πολιτισμού και υγείας
16:02 Πάτρα – Ανάπλαση Ανω Πόλης: Ξεκινά η ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Γερμανού
15:54 Πόθεν Έσχες: Τελειώνει η προθεσμία – Οι φετινές αλλαγές στον τρόπο υποβολής
15:46 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πελοπόννησος χρειάζεται ξανά το δικό της τρένο»
15:38 Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο
15:30 Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων ανδρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ