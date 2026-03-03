«Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», το μήνυμα Κουτσούμπα για τη Μέση Ανατολή

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με σημερινή (3/3/2026) του παρέμβαση στη Βουλή έκανε λόγο για «γκανγκστερική, εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που έχει οδηγήσει σε ανάφλεξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή». Παράλληλα εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ «στον λαό του Ιράν, του Λιβάνου, όλους τους λαούς της περιοχής που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας».

«Στις σημερινές συνθήκες που διαμορφώνονται, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Αυτές τις κρίσιμες ώρες κανείς δε μπορεί να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει! Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σοβαρή και ραγδαία κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης που μαίνεται παντού στον κόσμο, στη σκιά της αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας για την πρωτοκαθεδρία. Μπορεί να εξελιχθεί σε θρυαλλίδα γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου πολύ πιο πέρα από τη Μέση Ανατολή, όπου καίει ήδη η φωτιά του» σημείωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε επίσης ότι «δεν είναι η ώρα της αναμονής για το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα» καθώς «κανείς δεν μένει έξω από τις συνέπειες» υπογράμμισε: «Είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης, της δράσης, με ένα και μοναδικό αίτημα: “Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο”!

Αυτό το σύνθημα, όμως, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα:

Να κλείσουν εδώ και τώρα οι αμερικάνικες βάσεις που αποτελούν ορμητήρια για να μακελεύονται οι λαοί, αλλά είναι και μαγνήτες αντιποίνων.

Να επιστρέψει εδώ και τώρα η φρεγάτα Ύδρα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Να επιστρέψει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που φυλάει τις εγκαταστάσεις της Aramco, οι οποίες βομβαρδίζονται.

Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στη Γάζα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου για μετατροπή της σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και Ισραήλ».

«Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να κάνει τα παραπάνω, ανακοίνωσε επιπλέον και αποστολή άλλων 2 ελληνικών φρεγατών και 4 πολεμικών αεροσκαφών, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι αφορά «την υπεράσπιση της “άμυνας της Κύπρου”» και σημειώνοντας «ο ρόλος αυτών των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο θα είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί και των υπολοίπων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων, δηλαδή, που έχουν την ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή».

