Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο

Στο υψηλό ρυθμό συνεχίστηκαν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και τον Φεβρουάριο του 2026, με 2.055 υποθέσεις να ολοκληρώνονται μέσα στον μήνα.

Από αυτές, 605 αφορούσαν ρυθμίσεις βάσει του Ν. 5193/2025, που εισήγαγε διευρυμένα κριτήρια ευαλωτότητας για την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης εκ μέρους των πιστωτών. Οι νομοθετικές βελτιώσεις διεύρυναν ουσιαστικά την προστασία των οφειλετών, διευκολύνοντας περισσότερους πολίτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν σε υψηλό επίπεδο και οι νέες αιτήσεις, οι οποίες τον Φεβρουάριο έφτασαν τις 6.380. Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού, έχουν ολοκληρωθεί 55.343 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε οφειλές ύψους 17,07 δισ. ευρώ, με ποσοστό έγκρισης 78%.

Ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Φεβρουάριο ολοκληρώθηκαν 285 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούσαν άτομα με αναπηρία. Από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 471 οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλίζοντας την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς

Ισχυρή δυναμική εμφανίζουν οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις ύψους 309 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 4.705 οφειλέτες.

Στοιχεία ΜΕΔ των συστημικών τραπεζών

Σύμφωνα με τα στοιχεία κλεισίματος του 2025, σχεδόν το 50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι καταγγελμένα, ενώ κατά μέσο όρο το 15% των ΜΕΔ βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης, δείχνοντας τη συνεχιζόμενη σημασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση της οφειλής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



