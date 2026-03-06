Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο

Οι νομοθετικές βελτιώσεις διεύρυναν ουσιαστικά την προστασία των οφειλετών, διευκολύνοντας περισσότερους πολίτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
06 Μαρ. 2026 16:24
Pelop News

Στο υψηλό ρυθμό συνεχίστηκαν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και τον Φεβρουάριο του 2026, με 2.055 υποθέσεις να ολοκληρώνονται μέσα στον μήνα.

Από αυτές, 605 αφορούσαν ρυθμίσεις βάσει του Ν. 5193/2025, που εισήγαγε διευρυμένα κριτήρια ευαλωτότητας για την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης εκ μέρους των πιστωτών. Οι νομοθετικές βελτιώσεις διεύρυναν ουσιαστικά την προστασία των οφειλετών, διευκολύνοντας περισσότερους πολίτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν σε υψηλό επίπεδο και οι νέες αιτήσεις, οι οποίες τον Φεβρουάριο έφτασαν τις 6.380. Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού, έχουν ολοκληρωθεί 55.343 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε οφειλές ύψους 17,07 δισ. ευρώ, με ποσοστό έγκρισης 78%.

Ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Φεβρουάριο ολοκληρώθηκαν 285 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούσαν άτομα με αναπηρία. Από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 471 οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλίζοντας την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς

Ισχυρή δυναμική εμφανίζουν οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις ύψους 309 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 4.705 οφειλέτες.

Στοιχεία ΜΕΔ των συστημικών τραπεζών

Σύμφωνα με τα στοιχεία κλεισίματος του 2025, σχεδόν το 50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι καταγγελμένα, ενώ κατά μέσο όρο το 15% των ΜΕΔ βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης, δείχνοντας τη συνεχιζόμενη σημασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση της οφειλής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ