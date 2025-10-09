Εξωδικαστικός: Πάνω από 14 δισ. ευρώ ρυθμισμένα χρέη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει επιτύχει ρυθμίσεις συνολικού ύψους 14,08 δισ. ευρώ, καλύπτοντας 43.533 επιτυχείς αιτήσεις από το σύνολο των 118.400 αιτήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι συνολικές οφειλές που διαχειρίζεται ο μηχανισμός ανέρχονται πλέον σε 50,15 δισ. ευρώ, σε σχέση με 52,32 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Μετά την υποτονική περίοδο του καλοκαιριού, ο Σεπτέμβριος σημείωσε αύξηση νέων αιτήσεων σχεδόν διπλάσια από τον Αύγουστο (6.513 εκκινήσεις και 2.955 νέες υποβολές). Οι μηνιαίες ρυθμίσεις ανήλθαν στις 1.789, συνολικού ύψους 524,4 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση των ρυθμίσεων μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής υπαγωγής οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια. Ο μέσος όγκος ρυθμίσεων αυξήθηκε κατά 28% συγκριτικά με την περίοδο πριν από την υποχρεωτικότητα.

Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), για τα οποία η ρύθμιση είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές:

Σεπτέμβριος: 326 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων 20 αφορούσαν ΑμεΑ

Σωρευτικά: 4.956 επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων 220 ΑμεΑ

Επιπλέον, 299 οφειλέτες χρησιμοποίησαν το μέτρο προκαταβολής για αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας την περιουσία τους.

Κατανομή οφειλών

Οι επιτηδευματίες έχουν τη μερίδα του λέοντος στις συνολικές οφειλές, φτάνοντας τα 30 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 22,8 δισ. προς χρηματοπιστωτικούς φορείς και 7,2 δισ. προς το Δημόσιο.

Νομικά πρόσωπα: 10,73 δισ. ευρώ

Φυσικά πρόσωπα (μη επιτηδευματίες): 9,38 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 8,55 δισ. προς τράπεζες και servicers

Το μέσο ύψος οφειλής των 43.533 επιτυχών ρυθμίσεων διαμορφώνεται σε 323.000 ευρώ, ενώ οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ ανέρχονται σε 27,63 δισ. ευρώ, δηλαδή το 55% των συνολικών οφειλών.

Το μέσο «κούρεμα» φτάνει στο 14,5% για το Δημόσιο και 30% για χρηματοπιστωτικούς φορείς, με τα μεγαλύτερα ποσοστά σε καταναλωτικά (34,63%), επιχειρηματικά (30,65%) και στεγαστικά δάνεια (14%).

