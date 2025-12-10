Εξοικονόμηση άνω των 700 εκατ. ευρώ από τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου

ΑΔΜΗΕ
10 Δεκ. 2025
Pelop News

Εξοικονόμηση άνω των 700 εκατ. ευρώ έχει προσφέρει σε όλους τους καταναλωτές από το 2021 μέχρι σήμερα η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, αποδεικνύοντας τα σημαντικά οικονομικά οφέλη των νησιωτικών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.

Η πρώτη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, ηλεκτρίστηκε τον Ιούλιο του 2021 και έκτοτε έχει υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τοπική ηλεκτροπαραγωγή από θερμικές μονάδες που χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο το πετρέλαιο diesel, με σχετικά χαμηλούς βαθμούς απόδοσης, αυξημένο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερες εκπομπές ρύπων.

Βάσει του μέχρι στιγμής αθροιστικού οφέλους των 700 εκατ. ευρώ, προκύπτει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, το μεγαλύτερο υποβρύχιο καλωδιακό έργο υψηλής τάσης με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως, έχει αποσβεστεί σχεδόν δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις τεσσεράμισι ετών.

Η ηλεκτροδότηση της Κρήτης από το ηπειρωτικό σύστημα υπήρξε επίσης καθοριστική για τη μείωση του βάρους στον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ) και κατά την ενεργειακή κρίση των προηγούμενων ετών. Ειδικότερα, η υποκατάσταση των τοπικών μονάδων πετρελαίου diesel εξοικονόμησε τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ για τον ΕΛΥΚΩ, την περίοδο που οι τιμές του φυσικού αερίου και του αργού πετρελαίου είχαν αυξηθεί σημαντικά, έχοντας συμπαρασύρει τις τιμές ηλεκτρισμού σε πρωτοφανή επίπεδα.

Από τις αρχές του 2026, με την τροφοδότηση της Κρήτης αποκλειστικά μέσω των δύο διασυνδέσεων -με την Αττική και την Πελοπόννησο- και τη συνδρομή της τοπικής ηλεκτροπαραγωγής από μονάδες ΑΠΕ, η τοπική συμβατική ηλεκτροπαραγωγή ουσιαστικά θα τερματιστεί, συνεισφέροντας για ελάχιστο διάστημα μέσα στο έτος, δηλαδή τις ημέρες με πολύ υψηλή ζήτηση.

Η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο διασυνδέσεων, θα πολλαπλασιάσει το οικονομικό όφελος στα 400-600 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2035, ποσό στο οποίο συνυπολογίζεται το εκτιμώμενο κόστος 40-60 εκατ. ευρώ για την παραμονή τοπικών μονάδων σε κατάσταση «ψυχρής εφεδρείας» με σκοπό την κάλυψη τυχόν έκτακτων αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, το καθαρό όφελος για τους καταναλωτές θα υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, ακόμη και εφόσον ληφθούν υπόψη οι επιβαρύνσεις που υφίστανται από την απόσβεση των έργων διασύνδεσης της Κρήτης μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος στους λογαριασμούς ρεύματος.

