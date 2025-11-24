«Εξοικονομώ 2025»: Εγκρίθηκαν 33.000 αιτήσεις, πότε καταβάλλονται οι ενισχύσεις

1,1 δισ. ευρώ σε πάνω από 135.000 νοικοκυριά το τελευταίο 15νθήμερο.

«Εξοικονομώ 2025»: Εγκρίθηκαν 33.000 αιτήσεις, πότε καταβάλλονται οι ενισχύσεις
24 Νοέ. 2025 10:46
Pelop News

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε σήμερα τους αρχικούς πίνακες του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», εντάσσοντας περισσότερους από 33.000 δικαιούχους με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 720 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Από αυτούς, περίπου 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από την τρέχουσα εβδομάδα οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν το χρηματοδοτικό τους σχήμα (επιχορήγηση, άτοκο δάνειο ή συνδυασμό) και θα ξεκινήσει η καταβολή των προκαταβολών.

Με την έγκριση του «Εξοικονομώ 2025», ο συνολικός αριθμός νοικοκυριών που εντάχθηκαν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης το τελευταίο δεκαπενθήμερο ξεπερνά τις 135.000, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες εγκρίθηκαν:

  • Πάνω από 100.000 αιτήσεις στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα» (προϋπολογισμός ~350 εκατ. ευρώ)
  • 2.679 αιτήσεις στο «Ανακαινίζω για Νέους» (~37 εκατ. ευρώ)

Το «Εξοικονομώ 2025» προβλέπει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιχορήγησης, ειδικές κατηγορίες για ευάλωτα νοικοκυριά, οικογένειες με ΑμεΑ, πολύτεκνους, σεισμόπληκτους και πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Όλα τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Οι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ 2025» μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους στην επίσημη πλατφόρμα exoikonomo2025.gov.gr.

