Εξομολόγηση του Λε Πα: «Ζαλίστηκα κι έπεσα κάτω απ’ την κούραση. Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες».
21 Δεκ. 2025 20:52
Στο νοσοκομείο τις τελευταίες δυο ημέρες ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεών του έπαθε υπερκόπωση με συνέπεια να ζαλιστεί και να λιποθυμήσει.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα μείνει στο νοσοκομείο έως την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ώστε να του γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και να δουν οι γιατροί ότι όλα είναι καλά με την υγεία του.

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον ΑΡΤ, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, Κόνι Μεταξά.

«Η κούραση ήταν, έπεσα κάτω. Έπαθα υπερκόπωση. Κάναμε το Open, το γιορταστικό, 16 ώρες όρθιος. Τα έπαιξα εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Την Πέμπτη έπεσα κάτω. Ζαλίστηκα και έπεσα κάτω απ’ την κούραση. Έκανα εξετάσεις, είμαι καλύτερα.

Ύπνο θέλω. Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Θα πάρω εξιτήριο την Δευτέρα. Αφού δουλεύω σαν το σκύλο, δεν ξέρεις; Η Άντζελα Δημητρίου με πήρε τηλέφωνο.

Από χθες το βράδυ που ήρθα, σήμερα είμαι ήδη καλύτερα. Αύριο προληπτικά, πρέπει να είμαι κι αύριο μέσα και τη Δευτέρα το μεσημέρι βγαίνω. Την καρδιά κοιτάνε, αλλά είναι καλή η καρδιά. Απλώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Απ’ την κούραση, απ’ το στρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ.

Το παιδί μου δεν θα ανησυχήσει; Μαζί είμαστε. Είναι δίπλα μου, βράχος. Με προστατεύει. Είναι δίπλα μου» ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής στις νέες δηλώσεις του.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου η Κόνι Μεταξά έκανε παρέα στον πατέρα της, με τους δυο τους να βλέπουν στην τηλεόραση τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, η οποία προβλήθηκε αποκλειστικά μέσα από το Mega.

