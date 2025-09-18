«Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», δικαιούχοι και επιχορηγήσεις

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει  για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021–2027, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», δικαιούχοι και επιχορηγήσεις
18 Σεπ. 2025 9:55
Pelop News

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει  για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021–2027 με τίτλο «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που αποσκοπεί στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών ΜμΕ, μέσω επενδύσεων που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Βασικά σημεία της δράσης:

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, επιλέξιμο ΚΑΔ και τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Επιχορήγηση: Από 40% έως 50% του προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων ύψους 80.000€ έως 200.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες: Μηχανήματα και εξοπλισμός, λογισμικό & εφαρμογές, πιστοποιήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, branding & συσκευασία, πνευματική ιδιοκτησία, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, δράσεις προβολής & προώθησης, καθώς και μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Χρονοδιάγραμμα: Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου 2025 και λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00.

Διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων: Έως 18 μήνες από την έγκριση.
Υποχρέωση: Αύξηση εξαγωγών τουλάχιστον ίση με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, εντός τριετίας.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα: https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=6898

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ