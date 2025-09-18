«Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», δικαιούχοι και επιχορηγήσεις

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021–2027 με τίτλο «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που αποσκοπεί στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών ΜμΕ, μέσω επενδύσεων που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Βασικά σημεία της δράσης:

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, επιλέξιμο ΚΑΔ και τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Επιχορήγηση: Από 40% έως 50% του προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων ύψους 80.000€ έως 200.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες: Μηχανήματα και εξοπλισμός, λογισμικό & εφαρμογές, πιστοποιήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, branding & συσκευασία, πνευματική ιδιοκτησία, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, δράσεις προβολής & προώθησης, καθώς και μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Χρονοδιάγραμμα: Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου 2025 και λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00.

Διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων: Έως 18 μήνες από την έγκριση.

Υποχρέωση: Αύξηση εξαγωγών τουλάχιστον ίση με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, εντός τριετίας.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα: https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=6898

