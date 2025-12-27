Eυρωλίγκα: Η πράσινη απάντηση και η ερυθρόλευκη αναζήτηση!

27 Δεκ. 2025 11:49
Pelop News

Η Ευρωλίγκα δεν σταματάει και την Παρασκευή το βράδυ ο Ολυμπιακός είχε ένα σημαντικό παιχνίδι στην Μπολόνια. Και με το ντέρμπι του ΟΑΚΑ στις 2/1 να πλησιάζει αν και ο Αταμάν έστειλε ένα μήνυμα προς όλους λέγοντας ότι η νίκη στα ματς αυτά είναι επίσης 2 και 10 βαθμοί! Αποσυμπίεση και σωστά λέγεται αυτό. Ο Παναθηναϊκός πάντως πέρασε την μίνι εσωστρέφεια με ακόμα και αμφισβήτηση από λίγους οπαδούς για τον Αταμάν! Και πέρασε και  η κακή περίοδος και ο ένας και κάτι μήνας χωρίς τους τρεις σέντερ του (!), αλλά και μια νέα μίνι κακή περίοδος με τις ήττες από Βαλένθια εντός και στο Μιλάνο εύκολα. Και στα ματς αυτά έλειπε ο Όσμαν! Σύμπτωση; Όχι. Ο ΠΑΟ έκανε μεγάλες νίκες σε Φενέρ, Κάουνας (από -14 με ένα τρομερό 10-32 στο β΄μέρος και μετά το 25) και μέσα με την πρώτη Χάποελ. Κλειδί; Η άμυνα. Με 13 κλ στην Τουρκία με Φενέρ και 6 στο β΄μέρος (από 0 στο α’ !) στο Κάουνας.

Η επιθετική λεγόμενη άμυνα. Άμυνα και καθαρό μυαλό Ναν και η κίνηση ματ με την απόκτηση Φαρίντ στο “5” οδήγησαν τον ΠΑΟ στα τεράστια διπλά με Ρεάλ-Φενέρ και μετά Εφές-Ζαλγκίρις δείχνοντας ότι είναι φαβορί για τον τίτλο και ας μην παίζει ακόμα στο πικ του. Κλειδί και η φόρμα Σλούκα νωρίς λόγω Ευρωμπάσκετ. Και όλα αυτά χωρίς Λεσόρτ. Αλλά γύρισε ο Χολμς και θα μείνει λογικά ο Γιούρτσεβεν που είναι το καλύτερο τρίτο πεντάρι μακράν στην Ευρώπη!
Ο Ολυμπιακός με 4 ήττες σε 6 ματς έχει αμφισβήτηση. Καταστροφικά σερί σε Βελιγράδι (19-2), Βαρκελώνη( (15-2) και με Βαλενθια εντός (0-15) στο β΄μέρος όταν ήταν μπροστά ή κοντά. Κακή άμυνα και ειδικά στην περιφέρεια. Η Αρμάνι Μιλάνο είχε 13/28, η Παρί 15/37, ο Ερυθρός 15/35, η Μπαρτσελόνα 13/26 και η Βαλένθια 16/31! Πρόβλημα ισορροπίας με την συνύπαρξη Φουρνιέ-Ντόρσεϊ στην άμυνα. Σημαντική η απουσία στην ενέργεια και στο “3” των Γουόρντ-ΜακΚίσικ. Ψάχνει σέντερ (αλίμονο αν τραυματιστεί ο Μιλουτίνοφ,κορυφαίος σέντερ της διοργάνωσης). Περιμένει να βελτιώσει την θέση “1” ο ΝΒΑερ Μόρις. Θέλει ισορροπία,διάρκεια. Καθώς έχει πρόγραμμα φωτιά με ΟΑΚΑ και Φενέρ εκτός μετά την Μπολόνια και μετά Βιέννη με Παρτίζαν. Και μόνο την Μπάγερν μέσα. Σε 20 ημέρες όλα αυτά!

