Φάκελοι Έπσταϊν: Οι φωτογραφίες που φέρνουν ξανά στο στόχαστρο τον Πρίγκιπα Άντριου

Στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας επανέρχεται ο Πρίγκιπας Άντριου, μετά τη δημοσιοποίηση νέων φωτογραφιών από τους φακέλους της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν. Οι εικόνες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, δείχνουν τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου να σκύβει πάνω από γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα, κοιτώντας απευθείας τον φακό.

Δεν διευκρινίζεται ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος λήψης των φωτογραφιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υλικό που σχετίζεται με τον Έπσταϊν. Τα χαρακτηριστικά των προσώπων έχουν αλλοιωθεί, όπως επισημαίνουν οι αμερικανικές αρχές, προκειμένου να προστατευθούν τα θύματα ή γυναίκες που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Οι εικόνες προκάλεσαν νέο κύμα αντιδράσεων στη Βρετανία και εντείνουν την πίεση προς τη βασιλική οικογένεια, η οποία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τον πρίγκιπα Άντριου. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που φωτογραφικό υλικό από το αρχείο Έπσταϊν φέρνει τον ίδιο στο επίκεντρο: σε παλαιότερη δημοσιοποίηση, ο Άντριου εμφανιζόταν σε σπίτι, περιστοιχισμένος από γυναίκες, δίπλα στη Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην συνεργάτιδα του Έπσταϊν.

Emails με Άντριου, Μασκ και Γκέιτς

Οι νέοι φάκελοι δεν περιορίζονται μόνο στις φωτογραφίες. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται emails που αφορούν επαφές του Έπσταϊν με τον πρίγκιπα Άντριου, αλλά και με ισχυρά πρόσωπα του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο Έλον Μασκ και ο Μπιλ Γκέιτς.

Σε ανταλλαγή emails του 2010, ο Έπσταϊν φέρεται να προτείνει στον Άντριου να συναντηθούν για δείπνο με «όμορφη» 26χρονη Ρωσίδα, ενώ σε άλλο μήνυμα προκύπτει πρόσκληση του πρίγκιπα για συνάντηση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και emails του 2013 που αφορούν τον Έλον Μασκ. Σε αυτά, ο Έπσταϊν επιχειρεί να κανονίσει επίσκεψη του ιδρυτή της Tesla στο ιδιωτικό του νησί, Little St. James, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους – έναν χώρο που έχει συνδεθεί με κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών επί δεκαετίες. Από τα έγγραφα δεν προκύπτει αν ο Μασκ επισκέφθηκε τελικά το νησί, ωστόσο αποκαλύπτεται ένα επίπεδο επικοινωνίας που μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιοποιηθεί.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act 🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

Στους φακέλους περιλαμβάνονται και αναφορές στον Μπιλ Γκέιτς, με email που φέρεται να έγραψε ο ίδιος ο Έπσταϊν, στα οποία γίνονται ισχυρισμοί για σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και για απόπειρα συγκάλυψης, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Παρότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκαθαρίζει ότι τα έγγραφα και οι φωτογραφίες δεν συνιστούν αυτομάτως αποδείξεις εγκληματικών πράξεων, η νέα δημοσιοποίηση αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από το εύρος των διασυνδέσεων του Έπσταϊν και κρατά ανοιχτή μια υπόθεση που συνεχίζει να ρίχνει βαριά σκιά σε πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά κέντρα εξουσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



