Φαλακρό Δράμας: Το θαύμα της φύσης

Από τη στιγμή που έχουμε μπει για τα καλά στον χειμώνα, η σημερινή μας επιλογή είναι το Φαλακρό Δράμας, το οποίο είναι ένα από τα πιο όμορφα βουνά που έχουμε.

Υψώνεται στα 2.232 μέτρα και φιλοξενεί στις πλαγιές του ζωντανά χωριουδάκια, εγκαταλελειμμένους οικισμούς, εντυπωσιακά λατομεία μαρμάρου, μεγάλες αλπικές εκτάσεις και λιβάδια γεμάτα άγριες ορχιδέες, κρόκους, θυμάρια, ρίγανες, μέντες, πρίμουλες κ.ά., ενώ οι δασωμένες πλευρές του είναι γεμάτες από πεύκα, βαλανιδιές, καστανιές, φράξους, γαύρους και πολλές οξιές.

Μέσα σε αυτή την πανέμορφη φύση ζουν σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη πεταλούδας, ενώ σε μεγαλύτερο υψόμετρο θα δείτε άγρια άλογα να βόσκουν ελεύθερα. Μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγησή σας από τα χαμηλά, από την Προσοτσάνη ή την Πετρούσα, με το ομώνυμο φαράγγι που οδηγεί προς το Φαλακρό, ή ακόμα και από την ίδια την πόλη της Δράμας. Ωστόσο, αξίζει να μείνετε στα χωριά που είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του βουνού.

Πρώτο και καλύτερο, το χωριό του Βώλακα, που μπορεί να γίνει η βάση σας για όλη την περιήγησή σας γύρω από το βουνό. Το χωριό είναι χτισμένο στα 830 μέτρα στις πλαγιές του Φαλακρού. Ενα κλασικό ορεινό ελληνικό χωριό, όπου στην είσοδό του θα δείτε γουρουνάκια, κοτούλες, αγελάδες και άλογα να τριγυρίζουν. Μην περιμένετε ένα γραφικό χωριό τύπου Πάπιγκο: εδώ μιλάμε για μια εξαιρετικά αυθεντική εκδοχή ενός αγροτοκτηνοτροφικού χωριού. Δεν λείπουν τα πέτρινα σπίτια, τα δρομάκια και η γραφικότητα, απλώς πρόκειται για μια άλλου τύπου ομορφιά.

Στη μέση του χωριού βρίσκεται η απλόχωρη πλατεία του, ελαφρώς υπερυψωμένη, με όμορφη σκιά. Στη μία της πλευρά θα δείτε το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική του 1841.

Καφέ, ταβερνάκια και μικρά μαγαζάκια συγκεντρώνονται γύρω από την πλατεία: εκεί χτυπά η καρδιά του χωριού. Από τον Βώλακα μπορείτε να φτάσετε σε μόλις 15 χιλιόμετρα στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, για παιχνίδι με το χιόνι. Εάν πάτε από την άλλη πλευρά, τη βορινή, μετά από μια διαδρομή περίπου 17 χιλιομέτρων, θα βρεθείτε στο χωριό Ποταμοί. Ενα μικρό χωριό που συνορεύει με τον ποταμό Νέστο και προσφέρει όμορφη θέα στη χιονισμένη κορυφή του Φαλακρού.

