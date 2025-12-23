Φάμελλος: «Η κυβέρνηση τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό με τα μπλόκα»

Κατηγορίες περί σκόπιμης τροφοδότησης του κοινωνικού αυτοματισμού απευθύνει στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τα αγροτικά μπλόκα και τη λειτουργία των εθνικών οδών κατά την εορταστική περίοδο.

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός πως οι αγρότες εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κινήσεις αποκλιμάκωσης, ανοίγοντας τα μπλόκα και διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών τις ημέρες των γιορτών, η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί αδιάλλακτη στάση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κυβερνητική στάση όχι μόνο δεν συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης, αλλά αντίθετα επιχειρεί να διατηρήσει τους δρόμους κλειστούς, καλλιεργώντας αντιπαραθέσεις στην κοινωνία. «Την ώρα που οι αγρότες δείχνουν καλή πρόθεση, η κυβέρνηση παραμένει αμετακίνητη και ενισχύει τον κοινωνικό αυτοματισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φάμελλος απευθύνει, τέλος, προσωπικό κάλεσμα προς τον Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να επιδείξει σοβαρότητα και πολιτική ευθύνη, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική διαχείριση της κατάστασης και αποσυμπίεση της κοινωνικής έντασης ενόψει των γιορτών.

