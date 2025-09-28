Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό προληπτικά λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου το φαράγγι της Σαμαριάς, ύστερα από απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το μέτρο ισχύει τόσο για την είσοδο από το Ξυλόσκαλο όσο και από την Αγία Ρουμέλη.

Η αναστολή λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες, με ύψος βροχής που ενδέχεται να φτάσει τα 6,5 χιλιοστά. Τα επίπεδα αυτά ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας που έχει καθορίσει η Αντιπεριφέρεια για το άνοιγμα του φαραγγιού.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ επισημαίνει ότι, αν οι συνθήκες βελτιωθούν και υπάρξει νεότερη πρόγνωση από την ΕΜΥ, θα εκδοθεί σχετική ενημέρωση αύριο το πρωί, στις 06:30.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



