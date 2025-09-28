Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό προληπτικά λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Η απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ αφορά και τις δύο εισόδους, σε Ξυλόσκαλο και Αγία Ρουμέλη, με στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών.

Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό προληπτικά λόγω έντονων βροχοπτώσεων
28 Σεπ. 2025 18:08
Pelop News

Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου το φαράγγι της Σαμαριάς, ύστερα από απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το μέτρο ισχύει τόσο για την είσοδο από το Ξυλόσκαλο όσο και από την Αγία Ρουμέλη.

Η αναστολή λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες, με ύψος βροχής που ενδέχεται να φτάσει τα 6,5 χιλιοστά. Τα επίπεδα αυτά ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας που έχει καθορίσει η Αντιπεριφέρεια για το άνοιγμα του φαραγγιού.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ επισημαίνει ότι, αν οι συνθήκες βελτιωθούν και υπάρξει νεότερη πρόγνωση από την ΕΜΥ, θα εκδοθεί σχετική ενημέρωση αύριο το πρωί, στις 06:30.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:32 Τσίπρας: Ομιλία στη Σορβόννη για το μέλλον της Ευρώπης
20:23 Ο Νετανιάχου θέτει όρους στη Χαμάς για ασφαλή αποχώρηση από τη Γάζα
20:14 Μπισμπίκης: Γιατί βρέθηκε στο Τμήμα ο γνωστός ηθοποιός
20:11 Σημαντικά συμπεράσματα και 6η θέση για τον ΝΟΠ στο τουρνουά του ΣΕΔΥ
20:07 Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά
19:58 Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ
19:51 Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
19:45 Δημήτρης Νατσιός στην «Π»: «Μην πάρει κανείς Προσωπικό Αριθμό»
19:36 Τραγωδία στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων, νεκρός ένας επιβάτης
19:30 Φθινοπωρινή απόδραση στις Πρέσπες: Χρώμα και γαλήνη στο Βορρά
19:23 Ψευδής απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες
19:16 Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Προβλήματα στις πτήσεις, δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ
19:10 Ήπιο το «πέρασμα» της κακοκαιρίας από τη Δυτική Ελλάδα: Τι λένε οι μετεωρολόγοι, πού αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες
18:59 Τραμπ: Υπάρχει ευκαιρία για ιστορική συμφωνία στη Μέση Ανατολή
18:51 Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε πολίτη
18:44 Δανία: «Μπλόκο» σε όλες τις πτήσεις drones λόγω Συνόδου της ΕΕ
18:39 Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: Σχεδόν 50 τόνοι ποτιστικής βροχής
18:28 Φωκίδα: Δύο νεκροί σε πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων στην Εθνική Οδό Ιτέας – Ναυπάκτου ΦΩΤΟ
18:22 Συνταξιούχοι: Στις 15 Νοεμβρίου η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ – Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι μένουν εκτός
18:15 Καζάκου: «Γιατί Δυτική Ελλάδα και όχι Πελοπόννησος;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ